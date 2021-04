KORONAVÍRUS Odborník o uvoľňovaní: COVID automat potrebuje zásadné zmeny! Pozor na kritické obdobie

BRATISLAVA - Veľká noc je za nami a Slovákov čaká uvoľňovanie opatrení. Budúci týždeň sa určite otvoria materské školy a prvý stupeň základných škôl. Podľa COVID automatu by sme sa mali prepnúť do bordovej fázy čo znamená ďalšie uvoľňovanie. Podľa analytika Ivana Bošňáka nás určite nečaká situácia ako po Vianociach, no musíme dávať pozor na kľúčový dátum. Ako prvé by sa mali podľa neho uvoľňovať šport a školy.

Od 19. apríla by sa malo Slovensko prepnúť do bordovej fázy, čo znamená aspoň čiastočné uvoľňovanie a cestovanie mimo okresu už bude povolené. V hre je zmena niektorých častí COVID automatu. Bošňák uviedol, že aj oni navrhovali isté zmeny.

Kedy bude reálne možné povedať, ako je na tom Slovensko po Veľkej noci?

Existujú dva potencionálne problémy. Ľudia odišli 1. - 2. apríla na návštevy a mimo bydlisko. Tam mohli infekciu priniesť a ak to niekto od nich hromadne dostal, tak do 10 dní to budeme vidieť v náraste pozitívnych. Druhou skupinou sú tí istí cestujúci ľudia, ktorí sa vrátili z návštev v pondelok-utorok a infekciu si doniesli. Ak sa zastavia v práci, postretajú niekoho po návrate, je možné, že ich infikujú. To sa zistí v náraste o 5 dní neskôr ako v prvom prípade. Za kritické obdobie by som považoval štatisticky 10. až 16. apríl. A mierny nárast aj určite očakávam. Vyššie čísla nových prípadov ale vďaka nárastu k normálnym počtom testov budú od 8. apríla. Veľmi rýchlo sme poklesli na 7-dňový priemer okolo 1200 prípadov. Tam sa asi vrátime a následne budeme pomaly klesať.

VIDEO Školy čaká uvoľňovanie

Myslíte si, že situácia bude rovnako zlá ako po Vianociach?

V žiadnom prípade, po Vianociach chytala u nás II. vlna špičku, boli sme rozcestovaní, ochladilo sa, nemali sme očkovaných, nemali sme premorených asi 1 milión ľudí a tí, ktorí od Vianoc zomreli už nemôžu zomrieť druhýkrát. Koronavírus ohrozil kritické skupiny obyvateľov, mnohí ochoreli, asi 35-tisíc ľudí bolo hospitalizovaných a bohužiaľ aj od Vianoc 10-tisíc zomrelo.

Ak by sa zlepšila, resp. ostala rovnaká (keďže v posledných dňoch badať zlepšenie) uvoľňovanie opatrení by malo začať 19. apríla. Malo by sa už začať uvoľňovať? Je to reálny dátum na uvoľňovanie, keď sme mali doteraz taký prísny režim?

Ak bude dátumom uvoľnenia 19. apríl, je to OK, dnes už vieme, že I. stupeň základných škôl a materské školy sa kompletne otvorí 12. apríla. Je to rozumný krok. Následne na uvoľnenie čakajú obchodné centrá, služby, kostoly, fitká s limitom osôb na určitý rovnaký počet metrov štvorcových, s limitom počtu osôb a využitia maximálnej kapacity. Čím jednoduchšie pravidlá, tým lepšie. 1 osoba na 15m2 nám príde ako dobrý štandard a na terase 4 ľudia pri stole na 3 metre rozostup do 20:00 večer.

Zdroj: SITA/Attila Balazs/MTI via AP

Čo by ste navrhovali "uvoľniť", resp. ktoré opatrenia by sa mali uvoľniť ako prvé?

Dnes potrebujeme po čakaní (4 týždne) od zaočkovania učiteľov jednoznačne "uvoľniť" ako prvé šport a otvoriť školy. Dokonca uvádzame na I. mieste organizovaný šport pre milióny ľudí a hlavne detí v exteriéroch a obmedzene aj v interiéroch, hlavne v pohodových okresoch, s odstupom mesiaca aj v čiernych okresoch.

Je v prípade uvoľňovania opatrení nastavený COVID automat správne?

Ku COVID automatu sme publikovali opakovane mnoho pripomienok. Na niektoré veci - vývoj reaguje neskoro a iné reaguje veľmi neskoro, najhoršie je, že na určitý regionálny vývoj nereaguje vôbec. Pripravovaný bol v čase vysokého rastu pandémie okolo Mikuláša pred 4 mesiacmi, kedy sme napríklad o očkovaní ani nechyrovali. Dnes sme podali viac ako 1 milión vakcín. Covid automat potrebuje zásadné zmeny v parametroch, ich hodnotách, v nazeraní na zhoršovanie a zlepšovanie situácie. Potrebuje aj zjednodušiť, je veľmi, veľmi zložitý. Ale vyzerá to tak, že pôjdeme cestami výnimiek z COVID automatu. Výnimky sú cesta do pekla. Potrebujeme jasný, stručný a predikovateľný plán. Niečo podobné, ako majú vo Veľkej Británii alebo v Nemecku.

Uvoľňovanie by malo teoreticky nastať o dva týždne, čiže v čase, keď by sme mohli vidieť výsledky Veľkej noci. Čo by sa muselo stať, aby to uvoľňovanie opatrení nenastalo?

Ak by narástol dramaticky nad 3000 počet pacientov v nemocniciach, tak sme tam, kde sme boli v polovici marca. To by bolo nemilé prekvapenie, ale nepredpokladám takýto vývoj. Čo je absolútne mimo nás je samozrejme mutovanie vírusu a nečakaný prienik nebezpečných mutácií k nám na Slovensko. Ale hranice máme ako tak zavreté a mutáciám sa venuje náležitá pozornosť. Také prekvapenie nesúvisí ani s Veľkou nocou a ani s uvoľňovaním. Je to mimo nás a táto hrozba tu bude stále. Ale v strachu sme už žili dosť dlho, potrebujeme sa teraz pri existencii očkovacej látky a po prehrmení druhej vlny Slovenskom s vírusom naučiť žiť.