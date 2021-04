Opatrenia sa budú uvoľňovať: COVID automat sa môže meniť! Otvoria sa kostoly, bazény i nákupné centrá

BRATISLAVA - Zdá sa, že po viac ako troch mesiacoch sa dočkáme uvoľňovania opatrení. Ak sa bude situácia aj naďalej zlepšovať, už 19. apríla by sa mohlo Slovensko v rámci COVID automatu dostať do bordovej fázy. Práve vtedy by sme sa mohli dozvedieť aj to, ako sme zvládli Veľkú noc. Niektorí politici však hovoria o tom, že COVID automat je potrebné upraviť.

Zatiaľ zlomovým dátumom sa zdá byť 19. apríl. Práve vtedy by sme sa mali ako Slovensko prepnúť do bordovej fázy a opatrenia by sa mali jemne uvoľniť. Ako presne to bude vyzerať sa dozvieme zrejme budúci týždeň. Školy však pravdepodobne budú mať prednosť a časť opatrení sa v školstve uvoľní, aj keby sme ostali v čiernej fáze. Odborníci a epidemiológovia však upozorňujú, že uvoľňovanie musí byť mierne a opatrné.

Bude sa COVID automat meniť?

Niektorí členovia vlády však hovoria, že automat by sa mal meniť. Prehodnotiť by sa mal aj podľa šéfky Za ľudí a ministerky investícií Veroniky Remišovej. "Situácia sa postupne lepší aj v nemocniciach, máme aj menej nakazených. Pomaly prichádza čas, keď budeme môcť uvoľňovať ekonomiku aj školy a myslím, že to sú pozitívne správy pre ľudí," uviedla Remišová. Ako tvrdí, naposledy, keď sa COVID automat aktualizoval, tak sa dohodli na tom, že sa bude prehodnocovať, pretože sa situácia mení.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Aj strana SaS má tiež záujem na prehodnotení COVID automatu. "Je tam dosť toho, čo možno vylepšiť," povedal o COVID automate Richard Sulík. Ako príklad uviedol potrebu zosúladiť pravidlá pri maximálnom počte ľudí na jednom mieste. "Niekde je to na počet osôb na metre štvorcové, niekde percento naplnenia," pripomenul. Podľa jeho informácií sa ešte počas týždňa má uskutočniť pracovné stretnutie, ktoré sa bude aktualizácie COVID automatu týkať, za SaS sa ho majú zúčastniť Ján Oravec a Jana Bittó Cigániková.

Čo všetko by sa malo uvoľniť od 19. apríla?

Po takmer troch mesiacoch sa teda dočkáme mierneho uvoľnenia, Slovensko bude v tretej, teda bordovej fáze. Pozrite si prehľad toho, čo sa podľa COVID automatu zmení oproti čiernej fáze.

RÚŠKA

Povinné sú v interiéri a exteriéri aj v extraviláne s výnimkami. V interiéri sú u nás už povinné respirátory typu FFP2.

OBMEDZENIE POHYBU

Pohyb v prírode bude možný s negatívnom testom podľa platnosti testu už aj mimo okresu (mimo čiernych okresov, kam sa ísť nesmie), okrem výnimiek z testovania. Základné potreby iba v rámci okresu.

ŠKOLY

Čo sa týka škôl, tie budú podľa COVID automatu fungovať v podstate rovnako. MŠ, ZŠ 1. stupeň prezenčne (za podmienky testovania rodičov s frekvenciou podľa platnosti testu). Špeciálne školy a deti, ktoré sa nevedia učiť dištančne - max. 5 detí na učiteľa. Koncové ročníky ZŠ a SŠ, OU (prezenčne, za podmienky testovania študentov s frekvenciou podľa platnosti testu). Prezenčne len s testom podľa platnosti testu. Vysoké školy sa budú aj naďalej vzdelávať dištančne.

Podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga však budú mať školy prednosť pri akomkoľvek uvoľňovaní. Bližšie informácie o tom, ako presne budú školy fungovať v nasledujúcich dňoch, plánuje oznámiť počas tohto týždňa. V tejto súvislosti sa stretávajú s epidemiologickým tímom. "Dohoda, ktorá bola s epidemiologickým tímom, je, že aj keď sme v čiernej fáze ako Slovensko, tak školstvo by sa od 19. apríla malo prepínať do regionálneho systému," povedal.

HROMADNÉ PODUJATIA

Povolené budú bohoslužby, max 1 osoba na 15m2 s testom podľa platnosti. Oslavy, večierky, svadby alebo kary budú aj naďalej zakázané. Povolené sú len obrady (krst, sobáš, pohreb a pod.), kde môže byť max. 6 osôb, výnimku majú pohreby. Zakázaná je aj konzumácia alkoholu na verejnosti. Návštevy v nemocniciach či v domovoch pre seniorov sú zakázané.

ŠPORT

Profesionálne športové podujatia sa povolia, no bez divákov či obecenstva. Fitká, wellnessy, aquaparky a kúpele (nie zo zdrav. indikácie) budú aj naďalej zakázané.

OBCHODY, SLUŽBY a NÁKUPNÉ CENTRÁ

Obchody, nákupné centrá a služby sa otvoria pre max. 1 zákazník na 15m2. Zatvorené budú aj naďalej detské kútiky a sedacie sekcie. Vstup len s testom.

LYŽIARSKE STREDISKÁ

Podľa semaforu CR. Test 72 hodín pred nástupom, následne test nie starší ako 24 hodín pred nástupom, opakovane každých 48 hodín pri dlhšom pobyte. Otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).

UBYTOVACIE ZARIADENIA

Ubytovacie zariadenia budú otvorené bez reštaurácií a využívania spoločných priestorov, ubytovanie zo spoločnej domácnosti max 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia 1 domácnosti v samostatnej izbe so sociálnym zariadením. Test bude povinný pri nástupe do ubytovania a povinné bude aj testovanie zamestnancov.

BAZÉNY A PLAVÁRNE

Bazény a plavárne budú povolené max. do 6 osôb, vstup len s testom.

MÚZEÁ, GALÉRIE a KNIŽNICE

Povolené budú individuálne prehliadky - 1 návštevník na 15m2 plochy. Vstup len s testom. Čo sa týka knižníc povolené bude spoločné čítanie z kníh do 6 osôb s testom, výdaj a vrátenie kníh „cez okienko“.

FIRMY, PODNIKY a ORGANIZÁCIE

Home-office bude odporúčaný. V prípade návratu do práce sa majú kontrolovať testy.