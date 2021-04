Dobrá správa pre pacientov v Košiciach: Dôvera a UNLP sú blízko dohody

Ilustračné foto

Zdroj: TASR – František Iván

KOŠICE – Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura (UNLP) Košice a súkromná zdravotná poisťovňa (ZP) Dôvera sú blízko dohody. Uzavretie zmluvy predpokladajú do konca týždňa, čo by znamenalo poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre poistencov Dôvery v plnom rozsahu a bez obmedzení. Po utorkovom (6. 4.) rokovaní to uviedol PR špecialista poisťovne Matej Štepianský. Potvrdila to aj hovorkyňa nemocnice Monika Krišková.