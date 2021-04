Rodičia roky nezvestného novinára sa ocitli v núdzi: FOTO Pomoc, akú nečakali! Prispela aj Kušnírová

BRATISLAVA - Novinár Pavol Rýpal patril medzi najvýraznejšie postavy investigatívnych novinárov. Zmizol pred 13 rokmi bez stopy. Tomu, že by mohol byť ešte nažive, neverili ani jeho najbližší. A práve tí teraz potrebovali pomoc.

Zdá sa, že dobrí ľudia sa stále nájdu! Aj napriek tomu, že mnohí sa dostali do finančných ťažkostí, ktoré spôsobila pandémia koronavírusu, ešte stále si ľudia chcú pomáhať. Presvedčila sa o tom aj rodina nezvestného investigatívneho novinára Paľa Rýpala.

"Manželia Rýpalovci sú dôchodcovia, Paľkova mama má 72 a otec 78 rokov. Žijú v spoločnej domácnosti s päťročnou vnučkou – dcérou svojho mladšieho syna, ktorý nebol ochotný sa o dieťa starať, prispievať naň a vychovávať ho. Ešte do leta 2020 mali zverené do starostlivosti aj jeho ďalšie tri deti, ktoré sú momentálne u matky, no stále im všemožne pomáhajú aj z toho mála čo majú. Nedokázali si odložiť za tie roky žiadne peniaze na prípadný havarijný stav v domácnosti. A ten nastal v polovici marca tohto roka," napísala na stránku LudiaLudom.sk sestra nezvestného novinára Iveta.

Na opravu kotla potrebovali Rýpalovci 4000 eur, čo v tejto dobe nie je malá suma. Našlo sa však mnoho ľudí, ktorí prispeli a nakoniec sa to podarilo! O dojímavé prekvapenie sa však postarala Zlatica Kušnírová, mama Martiny Kušnírovej, ktorú zavraždili vo februári 2018 spolu s jej snúbencom, investigatívnym novinárom Jánom Kuciakom. Aj jej meno svieti medzi tými, ktorí prispeli rodičom Paľa Rýpala. O pani Kušnírovej je pritom známe, že žije skromne a tiež nemá peňazí nazvyš.

Zdroj: ludialudom.sk

"Ďakujem vám za vašu pomoc pre mojich rodičov, ďakujem," napísala dojatá Iveta na sociálnej sieti. Doteraz sa totiž vyzbieralo 4017 eur, čo stačí na opravu kotla. Tú rodina poctivo zdokumentuje, aby ľudia videli, že prispeli na dobrú vec.

Pavol Rýpal

Novinár sa stratil 22.4. 2008 úplne bez stopy. Nikomu sa neozval, nenechal žiadny list na rozlúčku. Rýpal písal o mafiánskych bossoch a jeho priezvisko absolútne korešpondovalo s tým, čo robil. Rýpal sa v témach, od ktorých dávali mnohí ruky preč.

Písal o polícii, praktikách mafie a ukazoval na vplyvných ľudí. Mnohí tvrdia, že sa zvykol občas stratiť, no vždy sa ozval. Od jeho posledného zmiznutia uplynulo už takmer 13 rokov.