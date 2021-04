Zdravotníkom bude pomáhať zvládať ich psychický stav nová bezplatná aplikácia

Koaličná poslankyňa poukázala na to, že najmä v poslednom roku, poznačenom pandémiou nového koronavírusu, si zdravotníci a pomáhajúce profesie prešli ťažkým obdobím, v ktorom pracovali veľa, ťažko a dlhšie. Tí sa podľa jej slov mali niekedy problém podeliť o svoje pocity, emócie a zážitky s rodinou či pacientmi samotnými a neraz sa ocitli pod stresom.

Vznik aplikácie podporila Slovenská komora psychológov. Jej prezidentka Eva Klimová vysvetlila, že vznikla iniciatíva, ktorá sa rozhodla zmapovať prostredníctvom psychodiagnostických sebaposudzovacích škál, používaných v celom svete, psychický stav zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú pri svojej práci permanentne vystavení riziku nákazy.

Výskum na Slovensku realizovali v dvoch fázach, a to v júni minulého roka a v januári tohto roka. Ten odhalil, že zdravotníci, ktorí boli v kontakte s pacientmi pozitívnymi na ochorenie COVID-19, zažívali väčší nárast depresie, úzkosti či napríklad akútnej stresovej poruchy.

Aplikácia pomôže zmerať si a vyhodnotiť závažnosť prežívaného stavu a príznakov vo vzťahu k možnej akútnej stresovej poruche, depresii alebo úzkosti, vysvetlí dosiahnuté výsledky, odporučí kroky prvej pomoci a ponúkne kontakt na odborníka, a to na psychológa či psychoterapeuta. Zatiaľ je dostupná pre systém Android a je anonymná. Do budúcna by mohla byť určená širokej verejnosti. Jej vznik finančne podporila Nadácia EPH.