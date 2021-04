Dobré správy od ministra školstva: V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky na školách

Branislav Gröhling

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

BRATISLAVA - V najbližších týždňoch by sa mohli otvárať ďalšie ročníky na školách. V súvislosti so zlepšujúcou sa situáciou okolo nového koronavírusu to povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS). Zároveň apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení.