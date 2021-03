KORONAVÍRUS Parlament vyzval vládu na opatrenia, ktoré umožnia veľkonočné bohoslužby v exteriéri

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Parlament vyzval vládu na urýchlené prijatie opatrení, na základe ktorých by sa mali umožniť bohoslužby počas veľkonočných sviatkov aspoň vo vonkajších priestoroch pri dodržaní minimálnych odstupov a hygienických opatrení. Vyplýva to z procedurálneho návrhu nezaradeného poslanca Tomáša Tarabu, ktorý schválilo plénum v stredu dopoludnia. Poslanec to odôvodnil pekným počasím.