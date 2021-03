Veľké zmierenie? VIDEO Matovič ustúpil, Sulík ho pozval na obed: Bude to určite skvelé!

Ešte stále premiér Igor Matovič včera oznámil, že ustupuje od svojich požiadaviek, a na poste premiéra ho nahradí Eduard Heger. Matovič sa postaví do čela rezortu financií. Všetci lídri túto výmenu uvítali a sú pripravení pokračovať v štvorkoalícii. Okrem konca krízy sa možno dočkáme aj konca sporu medzi Sulíkom a Matovičom.

Je to za nami

Matovič začal ospravedlnením ľuďom a tým, že od svojich podmienok ustúpil. Chce tak odstrániť prekážky, aby sa mohla koalícia zomknúť a pokračovať v práci. "Rozhodol som sa na vyslovené požiadavky, ktoré sme mali voči stranám SaS a Za ľudí, akosi zabudnúť a ukázať, že v politike nemusí platiť pravidlo, kto do teba kameňom, ty do neho tiež," povedal Matovič. "Možno v tomto prípade ukázať gesto, kto do teba kameňom, ty do neho chlebom," povedal.

VIDEO Zdá sa, že lídri strán OĽaNO a SaS chcú vzťah napraviť

Matovič síce uviedol, že SaS podľa neho síce nesplnila ani jednu požiadavku, prístup strany Za ľudí ocenil. "Bohužiaľ, v strane SaS sme takí úspešní neboli. Tí odmietli splniť všetky podmienky, aj tú jednu kľúčovú, ktorú predtým verejne deklarovali. Nevadí, to je za nami," uviedol. "V predvečer veľkého týždňa, kotrý je najmä symbolom odpustenia, nebudeme vracať požičané," povedal Matovič.

Mám dobrú pizza piecku

Sulík ocenil gesto Matoviča a jeho ponuku prijal. Súhlasí aj s tým, že Matovič si vymení miesta s Hegerom a zasadne na stoličku ministra financií. Líder SaS sa chce do budúcnosti pozerať optimisticky a urobiť všetko pre to, aby to fungovalo. Zdá sa, že to myslí naozaj vážne a lídra OĽaNO pozval na obed. "Ja osobne som si dal záväzok, že budem chcieť niektoré vzťahy napraviť," povedal.

"Chcem pozvať Igora Matoviča na obed alebo na večeru, niečo dobré mu uvarím," uviedol Sulík. "Ňoky (gnocchi, poz. red.) už mal minule, takže možno tentokrát pizza, ja mám výbornú pizza piecku. Bude to určite skvelé," dodal Sulík s tým, že je pripravený napraviť s ním vzťah. Sulík odkazoval na video spred vyše roka.

Po voľbách totiž zavítal k lídrovi SaS domov. Sulík mu vtedy spravil gnocchi, ktoré má Matovič podľa vlastných slov rád. To, že Sulík rád varí, nie je žiadnym tajomstvo. Teraz, keď k sebe ako ministri hospodárstva a financií budú mať bližšie než predtým, je napravenie ich pošramoteného vzťahu na mieste. Uvidíme, či lídri prekonajú spory a budú vedieť opäť spolupracovať.

VIDEO Celé vyjadrenie Igora Matoviča