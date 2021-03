Vláda zatiaľ neschválila novú migračnú politiku, prerokovať ju má koaličná rada

BRATISLAVA - Vláda zatiaľ neschválila Migračnú politiku SR s výhľadom do roku 2025. Materiál Ministerstva vnútra (MV) SR bol už na programe dvoch marcových zasadnutí, rokovanie o danom bode však bolo prerušené.

"Vláda SR sa zhodla na tom, že materiál pôjde najskôr na koaličnú radu," zdôvodnila Michaela Paulenová z tlačového odboru MV SR. Ako približuje MV SR v predkladacej správe, materiál je "základným dokumentom SR a východiskom pre budovanie modernej, komplexnej a účinnej politiky vlády SR vo všetkých oblastiach migrácie".

Migračná politika by mala podľa predloženého materiálu v nasledujúcich rokoch v oblasti legálnej migrácie vytvárať podmienky na pracovnú mobilitu v súlade s potrebami národného hospodárstva. Cieľom je tiež efektívny prístup v oblasti návratovej politiky a takisto integrácia cudzincov do slovenskej spoločnosti. Dokument tiež zdôrazňuje, že v oblasti medzinárodnej ochrany je cieľom naďalej poskytovať efektívnu ochranu tým, ktorí ju potrebujú, a zároveň zamedzovať zneužívaniu azylového systému, a to aj cestou reformy Spoločného európskeho azylového systému.

Migračná politika SR sa má rovnako zamerať na účinný boj proti nelegálnej migrácii a s tým súvisiace negatívne javy, ako je obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo, vykorisťovanie. Autori dokumentu spomínajú aj zváženie spojenia agendy migrácie, integrácie a azylu v rámci jedného centralizovaného úradu. Prípadný zámer má však vychádzať z dôkladnej analýzy.