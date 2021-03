KORONAVÍRUS Celoplošné testovanie z jesene podrobili štúdii v prestížnom časopise! Dospeli k týmto záverom

BRATISLAVA/WASHINGTON - Už vyše roka sa celý svet trápi s pandémiou nového koronavírusu, ktorý je najväčšou zdravotnou hrozbou za posledné desaťročia. Kým ostatné štáty vyčkávali na príchod vakcíny, Slovensko počas minulej jesene vyskúšalo projekt celoplošného testovania počas 2 kôl. Vláda si vďaka nemu dodnes pripisuje úspech v poklese nových prípadov, avšak počty začali krátko pred Vianocami rásť do astronomických výšok. To, či bol tento akt tak úspešný sa rozhodol vo svojej štúdii zanalyzovať aj prestížny vedecký časopis Science.

O dosahu a dôsledkoch a výsledkoch celoplošného testovania na prelome októbra a novembra na Slovensku píše Science na svojom webe. Na tomto dokumente dokonca pracoval a viedol ho epidemiológ MZ SR Martin Pavelka z Inštitútu zdravotných analýz.

Autori štúdie podľa nášho rezortu zdravotníctva poukazujú na vysokú účinnosť celoplošného testovania, ktoré v spojení s vtedy pomerne prísnymi opatreniami prijatými 24. októbra minulého roka, prispeli k 58-percentnému zníženiu prevalencie vírusu v neizolovanej časti populácie.

Zníženie stavu pred veľkým treskom na Vianoce

"Ak prihliadneme na to, že epidémia bola v tom čase v rastúcom trende (4.4% denný rast), tak úspech tejto intervencie viedol až k 70%-mu zníženiu oproti hypotetickému stavu, keby k intervencií nedošlo,“ vysvetlil Pavelka.

Autori v štúdii použili aj komplexný matematický model, v ktorom dokázali, že takýto efektívny pokles v priebehu jedného týždňa sa nedá vysvetliť inak ako silným efektom masívneho testovania.

Prehľad intervencií a epidemiológie pred hromadným testovaním.

( Začiatok ) Popis načasovania a rozsahu vnútroštátnych obmedzení kontaktu na Slovensku (intenzita farieb označuje intenzitu opatrení) a načasovania a rozsahu kampaní hromadného testovania. Bodky a čiary v príslušných farbách ukazujú začiatok a trvanie kontaktných obmedzení a modré bodky ukazujú dni, v ktorých sa uskutočňovalo hromadné testovanie, aj keď najvyššia účasť bola zvyčajne v prvý deň. ( Vľavo ) Kolónka znázorňujúca opatrenia na zníženie kontaktu pre tých, ktorí boli testovaní pozitívne, a pre tých, ktorí sa rozhodli, že nebudú testovaní. ( Spodná časť) Výskyt infekcie SARS-CoV-2 hlásený Ministerstvom zdravotníctva SR a zhromaždený pasívnym testovaním vyvolaným PCR. Použitím rovnakého farebného kódovania ako v hornom paneli sa kontaktné intervencie zobrazujú pomocou horizontálnych a hromadných testovacích kampaní pomocou zvislých čiar. Údaje z pasívneho dohľadu nasledujúce po príslušnej prvej kampani hromadného testovania sú vynechané, aby jasne ilustrovali trendy v miere infekcie vedúcej k hromadnému testovaniu a pretože hromadné testovanie pravdepodobne zmenilo citlivosť pasívneho dohľadu a tým skreslilo pozorovania nasledujúcich trendov infekcie.

"V októbri a novembri 2020 použilo Slovensko rýchle testy na antigén v kampani zameranej na celú populáciu s cieľom identifikovať infekčné prípady v rozsahu, rýchlo znížiť prenos a umožniť tak uľahčenie opatrení blokovania ( 12 ). Pilotný projekt sa uskutočnil medzi 23. a 25. októbrom 2020 v štyroch najviac postihnutých okresoch, po ktorom nasledovalo kolo celoštátneho hromadného testovania 31. októbra a 1. novembra 2020 (ďalej len 1. kolo). Krajiny s vysokou prevalenciou boli opäť zacielené na ďalšie kolo testovania 7. a 8. novembra 2020 (2. kolo)," popisuje jesennú situáciu na Slovensku štúdia.

Zviditeľnenie v zahraničí

"Som nesmierne hrdý na to, že sme zviditeľnili Slovensko ako svetového lídra v inováciách a boji proti epidémií COVID-19. Slovenské COVID dáta sa konečne dostávajú do svetovej pozornosti. Vo svetovej akademickej obci existuje konsenzus, že novembrová intervencia celoplošného testovania bola veľmi silným nástrojom na potlačenie epidémie COVID-19. Touto intervenciou sme si „kúpili“ skoro celý mesiac času a bez nej by sme museli mať omnoho dlhší a tvrdší lockdown,“ pokračuje Pavelka.

Na štúdií pracovali aj poprední svetoví epidemiológovia z Londýnskej školy hygieny a tropickej medicíny. Stefan Flasche píše: "Predstavte si túto intervenciu, ako keby vám horel dom a vy naňho z helikoptéry zhodíte veľké vedro vody. Niečo sa dostane na dom, niečo vedľa. Oheň úplne neuhasíte, avšak zamedzíte rýchlemu a veľkému požiaru," prirovnal túto situáciu odborník.

Zmena pozitivity testu medzi kampaňami hromadného testovania.

( A ) Zmena pozitivity testu (1 - cPR) pozorovaná z hromadného testovania 1. kola na 2. kolo v 45 okresoch, ktoré boli vhodné pre obe kolá hromadného testovania. Kraje sú zoskupené a farebne označené podľa regiónov. Surový združený odhad a jeho hranice spoľahlivosti 95% sú zobrazené ako červené zvislé čiary. Ako boli odvodené hranice dôvery? ( B ) Zmena skúšobného pozitivity (1 - CPR), pozorované z pilotného hmoty testovania kolo buď prvý (zelená) alebo druhý (oranžová) národné kolo a z prvej do druhej hmote testovania kolo (modrá) v štyroch krajoch, ktoré boli zahrnuté do pilotného projektu. Ako boli odvodené hranice dôvery? ( C a D) Pozitivita testu na úrovni kraja v prvom (C) a druhom (D) kole hromadného testovania. Šedé oblasti označujú okresy, ktoré neboli súčasťou druhého kola, pretože ich pozitivita testu bola nižšia ako 7 na 1 000, a preto nemajú odhady.

Nebude to jediná štúdia, nasleduje analýza skríningu

Autorský tím momentálne pracuje na vývoji štúdií zameranej na hodnotenie januárového skríningu. "Počas januárového skríningového testovania sme pozorovali nižší efekt intervencie – 28%. Kým 58%-ný efekt v novembri bol kombinovaným výsledkom masívneho testovania a v tom čase prijatých kontrolných opatrení, tak 28%-ný efekt v januári bol zrejme už jasným výsledkom výlučne masívneho testovania.“

Simulovaná relatívna účinnosť opatrení na zníženie rozšíreného kontaktu a hromadné testovanie.

( A.) Zmena v pozorovanej prevalencii infekčných jedincov bez karantény vo veku 10 až 65 rokov, ako predpovedá mikrosimulačný model. Fazety zobrazujú zmeny od pilota po prvé kolo hromadného testovania (vľavo) a od pilota po druhé kolo hromadného testovania (vpravo). Zobrazené scenáre porovnávajú účinok (zhora nadol) bez ďalších zásahov, ktoré obmedzujú rýchlosť rastu Re = 1,4. V scenároch bez hromadného testovania sme porovnávali prevalenciu infekčných jedincov v tých istých dňoch, kedy k testovaniu došlo v scenároch s hromadným testovaním. Intervaly spoľahlivosti okolo modelovaných hodnôt v každom scenári sa počítajú ako 2,5% a 97,5% percentil na 500 modelových iteráciách, pričom bodový odhad predstavuje medián. Interval spoľahlivosti okolo pozorovanej hodnoty je jeho binomický interval spoľahlivosti. (B ) Simulovaný výskyt infekcie alternatívnych intervenčných stratégií. Simulácie sú zoradené podľa dátumu prvého hromadného testu (t = 0). Prerušovaná čiara označuje načasovanie opatrení na zníženie rozšíreného kontaktu a plná čiara načasovanie kampaní na hromadné testovanie. Farby označujú simulácie stratifikované podľa toho, či sa neuskutočnili hromadné testovania alebo 1, 2 alebo 3 testovacie kolá, a účinnosť opatrení na zníženie rozšíreného kontaktu na rýchlosť rastu. Červené a žlté artefakty naznačujú prevalenciu infekčnosti pozorovanú u testovanej populácie bez veku do karantény zodpovedajúcej scenárom v hornom paneli.

Záver štúdie

Na konci štúdie sú závery formulované tak, že s veľkou pravdepodobnosťou tento krok prispel k zníženiu incidencie ďalších prípadov. "Kombinácia celoštátnych obmedzení a hromadného testovania s karanténou kontaktov s pozitívnymi osobami v domácnosti rýchlo znížila prevalenciu infekčných obyvateľov na Slovensku. Aj keď nebolo možné oddeliť presný efekt kontrolných opatrení a hromadného testovania, je pravdepodobné, že tieto mali výrazný vplyv na potlačenie pandémie na Slovensku a mohli by byť cenným nástrojom pri budúcom zadržiavaní SARS-CoV-2 inde," konštatujú autori v závere štúdie.