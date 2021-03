KORONAVÍRUS Dáta bez pátosu si rypli do zdravotníckeho rezortu: Veď vám tam chýbajú tieto čísla!

Organizácia najprv začala stručnou analýzou, ktorej nadpis venovala počtom obetí na covid na Slovensku. V momente ale prešli na mód otázok. "Ministerstvo v úlohe štatistu ponúka pohľad na dáta a čísla zo včera, spred týždňa, pričom o plánoch veľmi málo. Čo chýba v kategórii očkovanie a úmrtia? 1) Informácia o zaočkovaní jednotlivých vekových skupín obyvateľstva v čase a očakávania=plán s cieľmi a kedy ich dosiahneme. 2) Informácia o presnom počte nezaočkovaných Zariadení sociálnej služby a DSS a Domovov dôchodcov - seniorov. 3) Dokonca v grafe (ale bez uvedenia počtu) sú prezentované aj zariadenia v kategórii "nenaplánované". Chýba plán na zaočkovanie seniorov - veľakrát a väčšinou nemobilných," poznamenala organizácia.

Zdroj: MZ SR, Facebook/Dáta bez pátosu

Dôvody týchto otázok

Organizácia hneď ale odôvodňuje svoje otázky. Pýtajú sa to: "Lebo v tej istej prezentácii je tabuľka príjmov do nemocníc a z nej vidno, že za posledné 4 týždne sme prijali 150 seniorov nad 90 rokov s COVIDOM do nemocníc. Z nich 45% zomrie, čo je asi 70 ľudí. Lebo v tej istej prezentácii je tabuľka príjmov do nemocníc a z nej vidno, že za posledné 4 týždne sme prijali 1250 seniorov nad 80 rokov s COVIDOM do nemocníc. Z nich 39% zomrie, čo je asi 500 ľudí. Lebo v tej istej prezentácii je aj tabuľka s úmrtiami a tie tabuľky spolu súvisia a veľmi. Lebo v UK so 68 mil. obyvateľov mali za posledné 2 dni toľko úmrtí ako Slovensko, ale ONI pripravili plán ako tie úmrtia znížiť a idú podľa neho," uviedli dôvody analytici.

Návrhy na zlepšenie

Odborníci na čísla však len nekritizujú a ponúkajú vlastné riešenia. "Ak by sme boli zaočkovali väčšinu zo 176 tisíc seniorov nad 80 rokov už začiatkom roka hneď ako prvých, tak väčšina z nich by sa do nemocnice nedostala. Štatistika pre seniorov nad 80 rokov, ktorých bolo 180 tisíc: V II. vlne sa ich už 7000 dostalo do nemocnice. Do nemocnice sa dostali 4% z nich, pribudne minimálne ďalšie 1%, ale skôr 2% a bude ich do mája spolu 6%. 2500 z tých 7000 v nemocniciach zomrelo. V nemocniciach z hospitalizovaných 2000 zomrie ďalších vyše 500. Reprezentujú takmer 40% všetkých úmrtí na Slovensku," myslia si v Dátach bez pátosu.