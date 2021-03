VLÁDNA KRÍZA Tvrdý odkaz OĽaNO: Problém s Matovičom má len SaS! Sulík povalil ďalšiu vládu

BRATISLAVA - Do začiatku schôdze parlamentu by mali byť vyriešené základné otázky o ďalšom fungovaní koalície, uviedol minister obrany Jaroslav Naď. OĽaNO v stanovisku uviedli, že Richard Sulík povalil ďalšiu vládu. SaS pozastavila účasť v koalícii a trojkoalícia je, zdá sa, teraz reálnou možnosťou.

Dôvodom, prečo premiér Igor Matovič zatiaľ nepodal demisiu je podľa Naďa to, že ešte nie sú dohodnuté posty odchádzajúcich ministrov. Hovorí, že odchod premiéra musí byť posledná vec. Pokiaľ nepríde k dohode vo štvorkoalícii, pripúšťa trojkoalíciu. Hnutie OĽaNO zároveň uviedlo, že SaS povalilo ďalšiu vládu. Sulík dne pozastavil účasť v koalícii.

Hnutie OĽANO so sklamaním skonštatovalo, že predseda strany SaS Richard Sulík sa rozhodol povaliť ďalšiu demokratickú vládu. "Uprednostniť vlastnú ministerskú stoličku pred budúcnosťou krajiny je poľutovaniahodné. Teraz je na zodpovednosti nás, zostávajúcich koaličných strán, aby sme spoločnými silami snahe rozbiť vládu zabránili, tento útok ustáli, našli dohodu a vyviedli krajinu z politickej krízy," uviedlo hnutie.

SaS pozastavila účasť v koalícii

"Sme opäť v bode nula. Preto dnešným dňom pozastavujeme našu účasť v koalícii a to tak dlho, kým Igor Matovič nepodá demisiu tak, ako sľúbil, že ju podá," povedal Sulík a pripomenul, že koniec Matoviča je nielen požiadavka SaS ale aj Za ľudí a a prezidentky. SaS bude v rokovaniach pokračovať, až keď Matovič podá demisiu. "Pôvodcom tejto krízy je premiér s jeho útočnou, agresívnou politikou a nezvládnutým riadením pandémie," uviedol. Sulík pripustil, že je ochotný vzdať sa rezortu hospodárstva, pokiaľ Matovič odíde z vlády, nesmie ostať ani na novom poste.

Demisie sú zbytočné a teatrálne

Demisie niektorých ministrov považuje Naď za "absolútne zbytočné divadlo" a politikárčenie. Poukázal na to, že premiér Igor Matovič už v nedeľu povedal, že odstúpi, keď príde k dohode, čím skončí celá vláda. "To, že oni dávajú demisie vlastne len o niekoľko dní predbieha demisiu celej vlády, čiže je to absolútne zbytočné a teatrálne. Zároveň o to teatrálnejšie mi príde, keď dávajú demisiu a hneď v ďalšej vete povedia, že my sa zajtra chceme vrátiť naspäť," komentoval.

Matovičova budúcnosť je nejasná, problém s ním má len SaS

Šéf rezortu obrany nevidí problém v tom, ak by sa do svojich rezortov vrátili Ivan Korčok a Branislav Gröhling. "Rozdiel je to v prípade pána Sulíka a pani Kolíkovej, lebo oni dvaja povedali, že nevedia ďalej spolupracovať s predsedom vlády. Ak nevedia spolupracovať s Igorom Matovičom, neviem, do akej vlády sa chcú vrátiť, ak my trváme na tom, aby vo vláde bol," vyhlásil. Poznamenal, že OĽANO naďalej očakáva aj odchod Jany Bittó Cigánikovej z postu predsedníčky parlamentného zdravotníckeho výboru.

Budúca pozícia Matoviča vo vláde je ešte otvorená. "Je to otázkou diskusie, či sa vytvorí nová pozícia alebo nie. Ak to niekto považuje za problém, nech to povedia okolo stola," povedal Naď. Problém so zotrvaním Matoviča vo vláde má podľa neho iba SaS.

Vládna kríza

Matovičova vláda je v kríze, ktorá prepukla po nákupe vakcíny Sputnik V. Napätie v nej bolo dlhodobo. SaS a Za ľudí vyzvali na rekonštrukciu vlády a výmenu premiéra. Liberáli hovoria aj o úplnom odchode Matoviča z vlády. Premiér avizoval ochotu odstúpiť za určitých podmienok, ale pripustil zotrvanie vo vláde ako jej člen. Ministri za SaS už podali demisie, odstúpila ministerka Mária Kolíková, odchod nevylúčila vicepremiérka Veronika Remišová.

Koaličné strany naďalej hovoria o zachovaní štvorkoalície. Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil predčasné voľby, ak sa kríza nevyrieši do konca budúceho týždňa. Koaličné strany však predčasné voľby odmietajú. Prezidentka Zuzana Čaputová vyzvala premiéra na demisiu.