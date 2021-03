Známy tenista a poslanec OĽaNO to po vyhlásení prezidentky nevydržal: Pani Čaputová, pozrite sa do zrkadla!

Podľa Kučeru sa všetci pozerajú do zrkadla okrem prezidentky. Do poznámky ale treba uviesť, že to schytal aj exminister hospodárstva Richard Sulík."R. Sulík a pani prezidentka spochybňovali celoplošné testovanie. R. Sulík a pani prezidentka väčšinou spochybňovali aj opatrenia. R. Sulík a pani prezidentka deklarovali, že minister zdravotníctva situáciu nezvláda a mal by odísť," uvádza podrobnosti Kučera.

Čo robila celý rok?

Kučera sa v ďalších riadkoch statusu pýta, čo robila prezidentka počas celého roka. "Mne z toho vychádza, že zatiaľ len spočiatku takú veľmi nenápadnú, ale neskôr, už veľmi čitateľnú opozíciu. Vieme všetci veľmi dobre odkiaľ vietor fúka, ale PS..sst Nikto “navonok” nechce návrat mafie a predčasných volieb, ale naozaj si nepamätám, že by pani prezidentka pochválila hocijaké nepopulárne rozhodnutie vlády. A v čase pandémie, ich bolo treba spraviť veľa. Z môjho pohľadu ide len za seba, za svojimi jasnými cieľmi hneď od začiatku," myslí si Kučera.

Odporúčil jej zrkadlo

Kučera status aj štipľavo zakončil. "Myslím si, že tak, ako všetci sú ochotní sa pozrieť do zrkadla z vládnych činiteľov, by tak mohla urobiť už aj pani prezidentka, lebo zrkadlo zrejme ešte neodpovedalo," dopísal Kučera.