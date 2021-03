Úder jari pocítite naplno už v najbližších dňoch: Meteorológovia ohlásili citeľné oteplenie

BRATISLAVA – V sobotu sa začala jar, no na väčšine územia panovalo skôr chladnejšie počasie. V chladnejšom duchu sa niesli aj nasledujúce dni. Blíži sa však zmena. Meteorológovia avizovali citeľné oteplenie. Kedy sa ho dočkáme?

Aktuálne sa územie Slovenska nachádza v chladnom vzduchu. Dnešné denné maximum dosiahne len 11, v Žilinskom kraji, na Spiši a Horehroní okolo 4 stupne. Podobné počasie bude prevládať i vo štvrtok.

Zdroj: FB/SHMÚ

Len čo sa však prúdenie zmení, citeľnejšie sa oteplí. Podľa meteorológov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa tejto zmeny dočkáme už v závere tohto pracovného týždňa.

Zdroj: FB/SHMÚ

„Tlaková výš sa presunie viac na východ a do strednej Európy začne po prednej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu nad západnou Európou prúdiť od juhozápadu teplejší vzduch,“ načrtli meteorológovia.

Zdroj: FB/SHMÚ

Piatkové denné maximum na juhozápade Slovenska dovŕši až 15 °C. Ďalšie oteplenie nastane v novom týždni. „Cez víkend postúpi cez naše území studený front a tak sa trend otepľovania na chvíľu preruší. V novom týždni by sa však stredná Európa mala dostať do teplého západného prúdenia a znovu by sa malo citeľne otepliť,“ uviedol SHMÚ.