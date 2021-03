Vládna KRÍZA sa presunula aj na internet: Pán Sulík, vaše slovo stojí za...! OĽaNO horlivo bráni Matoviča

Richard Sulík

BRATISLAVA - Opäť sa zdalo, že kríza by mohla skončiť, no opäť tomu tak nie je. Premiér Igor Matovič na vyhlásení bez otázok pripustil svoj odchod, no len ak bude splnených niekoľko podmienok. Tie sa však nepozdávali lídrovi SaS Richardovi Sulíkovi. Po jeho statusom bránil premiéra Erik Ňarjaš a situácia nebola ľahostajný ani Jurajovi Krúpovi.