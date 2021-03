Zákaz vycestovať do zahraničia na dovolenku má platiť od soboty: Kontroly budú aj na letiskách

BRATISLAVA - Zákaz vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie má platiť od soboty (20. 3.). Uviedol to hovorca Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR Ivan Rudolf.

"Rozhodnutie zákazu vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie prijala vláda SR, na základe odporúčania pandemickej komisie. Opatrenie má platiť od prijatia predĺženia núdzového stavu, t. j. od soboty," priblížil Rudolf. Toto opatrenie je reakciou na nepriaznivú pandemickú situáciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Obmedzenie zahraničných dovoleniek avizoval v stredu (17. 3.) minister financií Eduard Heger (OĽANO), dočasne poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR. Ide o jedno z vládnych opatrení, ktoré má podľa Hegera zamedziť neférovosti, keďže aktuálne nie je možné nedôvodne cestovať medzi okresmi.

Polícia bude preverovať účel cesty do zahraničia aj na letiskách

Policajný zbor bude od soboty (20. 3.) kontrolovať a preverovať účel vycestovania osôb do zahraničia. Kontroly sa budú vykonávať aj na letiskách. Informovala o tom Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru SR. V prípade porušenia tohto obmedzenia môže byť uložená bloková pokuta na mieste až do výšky 1000 eur. "Policajti budú kontroly vykonávať aj na letisku v Bratislave, Košiciach a Poprade, tiež na letiskách na celom území Slovenskej republiky, najmä pri letoch do obvyklých dovolenkových destilácií," upozornila Bárdyová.

Polícia preto cestujúcim, ktorí idú letecky do zahraničia z iného dôvodu, ako je dovolenka, odporúča prísť na letisko v dostatočnom časovom predstihu. "Preverovanie účelu cesty do zahraničia môže spôsobiť zvýšenie čakacej doby vybavovacieho procesu," vysvetlila Bárdyová. Účel cesty je potrebné preukázať predložením hodnoverných dokladov.

Vláda má právo zakázať občanom vycestovať na zahraničnú rekreáciu, hovorí docent ústavného práva

Počas trvania núdzového stavu má vláda širšie právomoci obmedzovať základné ľudské práva a slobody. Ak bude pri ich obmedzovaní zachovaná proporcionalita, môže vláda ústavne súladne zakázať občanom vycestovať do zahraničia. Uviedol to docent ústavného práva z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Kamil Baraník. Reagoval tým na stredajšie rozhodnutie vlády zrušiť výnimku na cestu do zahraničia s cieľom rekreácie.

„Toto rozhodnutie je však preskúmateľné na Ústavnom súde SR,“ poznamenal. Vyhlásil, že je nutné, aby sa pri akýchkoľvek obmedzeniach akcentovala proporcionalita. „To znamená, či je účel, ktorým je v tomto prípade zlepšenie zdravotnej situácie, prepojený s konkrétnym opatrením, t. j. zásahom do základného práva alebo slobody. Súčasne je dôležité aj to, či toto opatrenie nejde nad rámec toho, čo je na dosiahnutie sledovaného účelu nevyhnutné,“ zdôraznil. Okrem rozsahu obmedzenia je preto podľa Baraníka dôležitá aj dĺžka trvania takýchto reštrikčných opatrení. „Proporcionalita nepochybne znamená aj to, že obmedzenie základného práva bude platiť len na čas nevyhnutne potrebný na zlepšenie pandemickej situácie. Ak by napríklad vláda základné právo obmedzila na obdobie celého trvania núdzového stavu, bez neustáleho monitorovania vývoja pandémie, bolo by otázne, či by takéto obmedzenie splnilo predpoklady proporcionálnosti, teda primeranosti zásahu,“ dodal.

Zároveň zdôraznil, že mimo núdzového, výnimočného, vojnového stavu alebo vojny môžu byť základné ľudské práva a slobody vnútroštátne obmedzené len zákonom alebo na základe zákona. Na rozdiel od súčasnej situácie ich teda vláda môže obmedzovať len na základe zákona vydaného Národnou radou SR. „V článku 51 Ústavy nájdeme ustanovenie, ktoré umožňuje extenzívnejšie obmedzovanie základných práv počas núdzového stavu. Ani v tom čase však nemôže ísť o svojvôľu, ale akékoľvek obmedzenia sa musia riadiť právnym rámcom vymedzeným ústavným zákonom o bezpečnosti štátu,“ spresnil.

Obmedzovať opustenie štátu je protiústavné, myslí si Skalský

Obmedzovať opustenie štátu je protiústavné. Tvrdí to predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí Vladimír Skalský. Reagoval tak na rozhodnutie vlády zrušiť výnimku na cestu do zahraničia s cieľom rekreácie.

"Som presvedčený, že obmedzovať opustenie štátu je protiústavné. Štát môže obmedzovať len vstup na územie. Hoci aj susedného okresu. Ale nie opustenie územia," zdôraznil. Odvolal sa pritom znenie ústavy, kde sa hovorí, že každý, kto sa oprávnene zdržiava na území SR, má právo toto územie slobodne opustiť. "Navyše, s ostnatými hranicami, obmedzujúcimi občanov vnútri, máme svoje neblahé historické skúsenosti z čias minulého režimu," podotkol.