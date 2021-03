Nepoučiteľný konšpirátor Maiga: Ďalší HOAX o očkovaní! Na mušku si ho vzala aj polícia

Ibrahim Maiga je Afričan žijúci na Slovensku, preto je paradoxom, že práve on zdieľal príspevok o tom, že po vakcinácii údajne zomrie 2,5 miliardy ľudí. "30 percent ľudí, okolo 2,5 miliardy umrie po vakcíne, ktorá poďla profesorky obsahuje ARN technológiu. Ľudia, ktorí sa dajú očkovať budú až po pár mesiacoch pomaly umierať. Taký rýchly preklad stručný, je to varovanie," napísal Maiga.

Podotkol, že mu to len "prišlo" a nevie posúdiť do akej miery je to pravda, ale je to podľa neho "kruté a nezvratné". Na príspevok reagovala aj polícia na sociálnej sieti na stránke, kde vyvracia hoaxy. Tá pripomína, že práve Mali, odkiaľ pochádza aj Maiga, vyžaduje na cestovanie do krajiny očkovanie.

Zdroj: FB/Hoaxy a podvody - Polícia SR

"Vakcinácia a Afrika sú na prvý pohľad dve rozdielne slová, ktoré však majú k sebe veľmi blízko. Očkovanie proti najrôznejším ochoreniam, a taktiež aj iné formy liečby, sú alfou a omegou pre africký kontinent už desaťročia. Lekári, dobrovoľníci, charitatívne organizácie, misionári a ďalší ľudia trávia často celé svoje profesionálne životy v Afrike, aby pomáhali druhým. Je to nespochybniteľný fakt, aj keď v dnešnej dobe tvorby dezinformácií o čokoľvek si nemôžeme byť nikdy istý," vysvetľuje polícia.

SVET SA ZBLÁZNIL: AFRIČAN IBRAHIM MAIGA KONŠPIRUJE O OČKOVANÍ, PRIČOM SÁM VIE, ŽE DO JEHO RODNÉHO MALI VÁS BEZ... Uverejnil používateľ Hoaxy a podvody - Polícia SR Streda 17. marca 2021

"Je preto veľký paradox, že rodený Afričan Ibrahim Maiga znovu "nenápadne" podsúva konšpiračné teórie. Posledný prípad hovorí o tom, že vakcinácia zabije 2,5 miliárd ľudí. Ako uvádza v komentároch, "Vraj stačí ockovat istý percento ľudí, a nás vyhubenie bude nezvratne"," dodali policajti s tým, že je smutné, že takéto konšpirácie šíria aj známi ľudia.