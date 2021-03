Súdna rada vyžrebovala poradie, v ktorom budú vypočutí uchádzači

BRATISLAVA - Súdna rada SR v piatok vyžrebovala poradie, v ktorom budú počas výberového konania vypočutí uchádzači na sudcov Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Výberový proces sa má uskutočniť v sídle Súdnej rady od 7. do 9. apríla a od 12. do 14. apríla.

Do žrebovania bolo zaradených 31 uchádzačov, keďže traja nesplnili predpoklady na zaradenie do výberového konania a dvaja vzali žiadosť o zaradenie do výberového konania späť. Spomedzi 31 uchádzačov sú v súčasnosti štyria sudcovia správneho kolégia Najvyššieho súdu SR.

O funkciu sudcu NSS SR sa môže uchádzať sudca, ale aj nesudca, ktorý vykonával právnickú prax najmenej po dobu desiatich rokov a dosiahne vek 30 rokov k dňu výberového konania. V prípade nesudcu je okrem právnického vzdelania podmienkou aj zloženie odbornej justičnej skúšky.

"Za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika," doplnila ešte skôr Súdna rada na svojom webe. Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti.