Do koaličného chaosu prichádza navyše aj PRIESKUM: Pokles vládnych strán, kotlebovci sú mimo hry!

BRATISLAVA - Do vládneho napätia, ktoré je už aj tak dosť veľké, náhle prichádza ďalší prieskum preferencií, ktorý ukazuje približné skóre aktuálnych politických subjektov na Slovensku. Zaujímavosťou je, že okrem Progresívneho Slovenska, Smeru či KDH nikto zásadne nerastie, skôr naopak. Kresťanskí demokrati by dokonca skončili v pléne!

Ak by sa voľby konali teraz, podľa prieskumu agentúry AKO by ich s prehľadom vyhrala strana Hlas-SD so ziskom 24,9 percenta. S veľkým odstupom nasledujú strany SaS (14,3 percenta) a hnutia OĽaNO-NOVA-KÚ-ZMENA ZDOLA (13,1 percenta). Výberovú vzorku podľa AKO tvorilo 1000 respondentov. Zber dát prebiehal telefonicky v období 8.-12.3. 2021.

Otázka znela: "Skúste si predstaviť, že by sa najbližší víkend konali voľby do NR SR. Išli by ste voliť? A ktorej politickej strane alebo hnutiu by ste dali Váš hlas? Prečítam vám v náhodnom poradí ich zoznam“

Nižšie miesta a extrémisti pred bránami parlamentu

Po prvej trojke nasleduje strana Smer-SD so ziskom 8,7 percenta, Progresívne Slovensko s rovnými ôsmimi percentami. Nasleduje ďalší veľký spád a tesne nad hranicou 5-percentného kvóra balansuje hnutie Sme rodina (5,9 percent). Najväčším prekvapením však je KDH, ktoré sa po mesiacoch boja opäť ocitá, aj keď len veľmi tesne, v parlamente so ziskom 5,2 percenta.

Pred parlamentom by skončili subjekty ako vládne Za ľudí (4,3) či dokonca aj ďalšie prekvapenie - ĽSNS, ktoré zjavne po odchode Milana Mazureka a Milana Uhríka prichádza aj o podporu voličov - 4,3 percenta. Za zmienku stojí aj strana Republika, ku ktorej sa títo odídenci od ĽSNS hlásia - v prieskume má 0,3-percentnú podporu.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Za nimi sú strany SNS, Dobrá voľba, Vlasť či Most-Híd.