Najnovší PRIESKUM volebných preferencií: Až päť politických strán je tesne nad priepasťou

BRATISLAVA - V prípade najnovších politických prieskumov z rôznych agentúr sme videli stále trojicu najvyšších subjektov, no teraz to vyzerá presne opačne. Okrem prvých štyroch strán to totiž vyzerá na hlbokú preferenčnú priepasť pre ostatné a mohli by teoreticky aj jednoducho vypadnúť z 5-percentného kvóra.

Ak by sa konali voľby teraz, podľa agentúry Polis by ich vyhrala strana Hlas-SD s 23,8 percentami. Tá realizovala prieskum pre TV JOJ a reláciu Na hrane na vzorke 1003 respondentov od 8. do 10. marca 2021.

O druhé miesto sa bijú OĽaNO (13,6 percenta) a SaS (13,1 percenta). Na štvrtom, a poslednom relevantnom mieste, sa umiestnil Smer-SD so ziskom 8,2 percenta.

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Preferenčná priepasť

Nasleduje však obrovský skok, ktorý padá až na 6-percentné miesta. Na piatom miestom je s veľkým odstupom ĽSNS s 6,3 percentami, vládne hnutie Sme rodina so ziskom rovných 6 percent, Progresívne Slovensko (5,8 percent), SMK (5,7 percent) a vládne Za ľudí so ziskom 5,1 percent, ktoré by sa len tesne dostali do parlamentu.

Zdroj: reprofoto TV JOJ

Pred bránami parlamentu by skončila opäť KDH (4,1 percenta), Dobrá voľba (3,6 percenta) či Slovenská národná strana 2,5 percenta. Nasledujú Most-Híd, Vlasť a strana Spolu.