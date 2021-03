Žiadna karanténa! Cibulková si užíva výhody očkovania: Po dovolenke vyrazila do bratislavských ulíc

Každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu, resp. najskôr na ôsmy deň od návratu sa musí ísť dať otestovať. Existujú však aj výnimky, ktoré majú osoby po prekonaní Covid-19 alebo tie, ktoré už boli zaočkované druhou dávkou vakcíny.

Takú výnimku má práve Dominika Cibulková. Na sociálnej sieti zverejnila fotografie, ako sa prechádza bratislavskými ulicami. Od kauzy s prednostným očkovaním má síce vypnuté komentovanie príspevkov, no mnohých aj tak zaujalo, že nemusela podstúpiť karanténu. Osobám, ktoré už boli zaočkované druhou dávkou, totiž stačí PCR test absolvovaný hoci aj rovno v deň návratu.

Voviedli ju do omylu

Dominika Cibulková sa dala prednostne zaočkovať v čase, keď vakcínu mali dostávať len ľudia, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. Vakcínu dostal prednostne aj jej manžel. Potom, čo sa informácia dostala do médií, Cibulková na sociálnej sieti zverejnila, že sa nechala "voviesť do omylu".

„Je mi veľmi ľúto, že som sa nechala voviesť do omylu, keď som sa pri sprevádzaní blízkeho v nemocnici len informatívne opýtala, v akom období by sme mohli prísť na rad pri očkovaní. Ak by som čo i len tušila, že sa dopúšťam vážneho pochybenia, a že len nevypĺňam voľné miesto v poradovníku, v žiadnom prípade by som možnosť zaočkovať sa nevyužila. Vzniknutá situácia ma veľmi mrzí, vo vzťahu k všetkým ľuďom, ktorí na vakcínu čakajú,” uviedla vtedy Dominika.

Neskôr zdôraznila, že očkovanie je dôležité a sľúbila, že pomôže s jeho propagáciou. Dokonca išla pomáhať do jedného z odberových miest. Avšak, žiadny zázrak sa nekonal. Dominika pomáhala štyri hodiny a odvtedy fotografie v ochrannom obleku vystriedali tie v plavkách na pláži...