Bezpečné správanie na sieti: Prieskum ukázal, že 21 % detí nemá zabezpečenú kameru na počítači

"Je bežné, že streamujú aj deväťročné deti, čo by sa diať nemalo," upozorňuje psychológ a zakladateľ IP-čka Marek Madro s tým, že sa tak vystavujú bezpečnostnému riziku. V online prostredí sú deti podľa neho vystavené nevhodnému obsahu, ktoré v danom veku nedokážu adekvátne spracovať, zaujať k nemu postoj a vyhodnotiť ho. "Ak vaše dieťa bude streamovať, opýtajte sa ho, či by ste tam s ním mohli byť, pripojte sa k nemu, prejavte záujem o to, prečo tam je a čo mu to ponúka. Získate tak lepšie vedomosti o tom, čo vaše dieťa počas svojich streamov robí a kto ich sleduje," radí psychológ.

S nezabezpečenou kamerou sa na internete pohybuje 21,1 percenta mladých ľudí. Ako najrizikovejšia skupina sa javí vekové rozhranie od 13 do 15 rokov. "Prelepovanie kamery na počítači nemá žiadny zmysel," uviedol odborník na kyberbezpečnosť zo spoločnosti GAMO Ľubomír Kopáček. Potrebné je zariadenie aj odkladať zo svojho dosahu. Upozornil, že mladí ľudia ich majú v ruke aj pri zaspávaní. "To, či je kamera zapnutá, spoznáme tak, že pri nej svieti LED svetlo. V mobiloch a tabletoch máme kamery, ktoré túto kontrolnú LED nemajú a nie je možné ich vypnúť," vysvetlil Kopáček.

Z prieskumu vyplýva, že nekriticky k platbe kartou pristupuje 9,1 percenta opýtaných. Ide predovšetkým o staršie vekové skupiny nad 18 rokov. Pri online platbe sa nikdy nesmie zadávať číslo karty obchodníkovi do e-shopu priamo, ale platby vždy spracovať prostredníctvom platobných brán. "Dá sa to jednoducho overiť kliknutím na zelený zámoček pri URL adrese," vysvetlil Kopáček. Podľa jeho slov tam je možné zistiť, kto prešiel overovacím procesom pri vydávaní certifikátu.

V prieskume sa 2,2 percenta opýtaných priznalo, že nemá problém poslať dôverné informácie ako adresa, číslo občianskeho preukazu či platobnú kartu komukoľvek. Až 38 percent opýtaných neváha a posiela takéto citlivé údaje osobám, ktoré pozná. Osobné údaje v profile na sociálnej sieti má viditeľné pre kohokoľvek 15,3 percenta mladých ľudí. Na prieskume sa zúčastnilo 2541 respondentov. Ide o aktivitu spoločnosti GAMO v spolupráci s psychologickou poradňou pre mladých IPčko.sk.