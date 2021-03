KORONAVÍRUS Polícia natrafila na skutočne uvoľneného vodiča: Prekročil okres a neuveríte, ako z toho vyviazol!

Prípad popísala známa stránka na Facebooku Nekŕmte nás odpadom, ktorá ho vybrala ako tip od ľudí. "Predvčerom ma zastavili policajti v rámci námatkovej kontroly. Zdieľam s vami môj príbeh, aby ste videli že to može prebehnuť aj láskyplne a pravdivo," začína poeticky anonym.

Keď uvidel policajtov, zvýšil sa mu adrenalín

Muž bol zrejme jeden z typov ľudí, ktorí svoj život prezívajú "extravagantnejšie" ako ostatný, bežný ľud. Popísal svoju cestu autom po Slovensku, pričom priznal, že uprostred lockdownu zrejme porušil nariadenia neopúšťať okres. "Išiel som vyzdvihnúť priateľa do iného okresu, autom. Už vo Zvolene keď som chcel isť tankovať, zistil som že nemám so sebou penaženku. Priateľa som naložil a ako ideme, zastavuje nás hliadka ktorá pri ceste námatkovo kontroluje. Ano, aj keď trochu adrenalínu mi kvaplo a srdce o čosi zrýchlilo, udržal som si prázdnu myseľ a napojenie na intuíciu. Vedome som v sebe prebudil pokoj a prijatie. Zasústredil som sa na kľudný a hlboký dych, tak ako to robím v ľadovej vode," popísal svoje vnútorné pocity anonym.

Vonné tyčinky v aute a "dobrá nálada"

Muž však pokračuje a hovorí, že ho hneď stres prešiel a prišli iné pocity. Pomohli mu v tom aj isté veci, ktoré mal v aute počas jazdy. "Bol som v radostnej nálade a vedel som že tento moment raz príde. V aute mi dymila vonná tyčinka a hrala táto pesnička," zdieľal anonym pomerne netradičnú pieseň, ktorá by bežne znela v priestoroch Amazonky, alebo inom, exotickom prostredí.

Mimo okres, bez peňaženky, bez negatívneho testu a stále s dobrou náladou

V nasledujúcich riadkoch muž popisuje konanie, ktoré by si zrejme v týchto dňoch nemala spoločnosť brať ako príklad. "Policajt ma vyzval k predloženiu dokladov. Povedal som na úvod úsmevne: “So mnou to budete mať zábavné, nemám tu ani penaženku” a rovno som podal aspoň techničák od auta kedže ho nosím za slnítkom. Policajt sa spýtal na dôvod jazdy. Sice som mohol “zákonne” odpovedať neúprimne, tak aby som sa vyhol možným priestupkom, ale povedal som pravdu: “došiel vzdvihnúť priateľa” a povedal som odkiaľ som šiel a kam idem, aj keď to bolo mimo okresy a ani žiadny neg. test sme nemali, ani sa naneho nepýtali. Policajt odpovedal: “nielen že nemáte osobné doklady ale ešte aj porušujete nariadenie pohybu mimo okres”," popisuje atmosféru muž v aute.

Ilustračná foto Zdroj: TASR - Michal Svítok

Výnimočne nízka pokuta

Po týchto slovách sa muži zákona rozhodli, že začnú konať. Pokuta sa však v tomto prípade nedá porovnať s tým, čo hovoria oficiálne, vládne orgány. "Kym sme čakali, pustil som tu pesničku ešte raz, a s priateľom sme zdielali vďačnosť za policajny pristup, aj za to že neriešili že nemáme rúška. Za chvíľu prišiel jeden z policajtov a s láskou a dávkou citlivosti sa opýtal: “Ste ochotný zaplatiť blokovú pokutu?” Hneď a priamo s napojením na veľký optimizmus a nadšenie som odpovdal: “koľko?” Povedal nesmelo: 20€. Odpovedal som mu: “jasné že ano, to je dobrá cena (už som platil pred rokmi pokutu za to že nemám doklady a bola vyššia), ďakujem a vážim si to.” V zápätí hovorím, veď ja tu nemám penaženku. Priateľ mal “zazračne” presne 20€ tak ich vytiahol. Policajt šiel vypisať bloky k pokute," dodal ešte v závere historky tento muž.

Od napomenutia, až po 1000 eur

V súvislosti s týmto prípadom sme oslovili aj policajné zložky. "Policajti vždy postupujú zákonným spôsobom, každý prípad posudzujú individuálne a sankcie ukladajú v medziach zákona. V niektorých prípadoch, menej závažné priestupky Zákon o priestupkoch umožňuje vybaviť napomenutím, v iných prípadoch zákon ukladá v blokovom konaní sankciu až do výšky 1000 eur, v prípadoch ak páchateľ priestupku alebo správneho deliktu nie je ochotný zaplatiť pokutu v blokovom konaní na mieste, policajt postúpi prípad na ďalšie riešenie na okresné úrady alebo príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva SR, ktoré sú oprávnené uložiť sankcie až do výšky 1659 eur," skonštatovala pre tento prípad hovorkyňa KR PZ v Banskej Bystrici Mária Faltániová.