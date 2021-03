KORONAVÍRUS Profesionálni vojaci sú už takmer rok nasadzovaní na pomoc v boji s pandémiou

BRATISLAVA - Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR sú už takmer rok nepretržite nasadzovaní na pomoc v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Ako zdôraznil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), profesionálni vojaci plnia tieto úlohy nad rámec svojich štandardných úloh spojených so zabezpečením obrany a bezpečnosti štátu.

„Tie sú, samozrejme, zabezpečené v plnom rozsahu aj naďalej,“ dodal. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva obrany (MO) SR Martina Kovaľ Kakaščíková. „Aj dnes pomáha Policajnému zboru 737 profesionálnych vojakov na 30 hraničných prechodoch, v zmiešaných hliadkach s príslušníkmi Policajného zboru sú aktuálne v 79 okresoch a podieľajú sa tiež na strážení šiestich karantenizovaných sídel. Okrem toho 588 vojakov pomáha zdravotníkom v nemocniciach, v mobilných odberových miestach a v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Ďalších 66 je nasadených na pomocné zdravotnícke práce v nemocniciach. Spolu s ďalšími operáciami je tak vyčlenených celkovo 1624 našich profesionálov,“ priblížil minister obrany.

Ako uviedol náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko, ozbrojené sily sú pripravené pomáhať všade tam, kde je to potrebné. „Robíme to už takmer rok a sme pripravení v tom pokračovať aj naďalej,“ potvrdil. Počty nakazených vojakov podľa Zmeka zodpovedajú počtom pozitívnych prípadov v rámci bežnej populácie. Vojaci sú pravidelne testovaní. „Navyše epidemiologickým trasovaním prípadov sa potvrdzuje, že väčšina z nich bola infikovaná v domácnosti, čo poukazuje na to, že prijaté opatrenia, aj napriek plneniu úloh v rizikovým prostredí, sú účinné,“ podotkol.

V rámci legislatívy môžu byť ozbrojené sily nasadené iba na tzv. asistenčné úlohy Policajnému zboru, o ktoré oficiálne žiada ministerstvo vnútra. Takáto medzirezortná spolupráca funguje na základe uznesenia vlády už od začiatku vypuknutia pandémie, pričom rezort obrany je pripravený vyhovieť požiadavkám na zabezpečenie takejto pomoci.