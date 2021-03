Február 2021 očami klimatológov: FOTO Padol aj nový rekord!

Najteplejšie bolo v Bratislave, najchladnejšie v Stratenej

Uplynulý mesiac bol na väčšine územia Slovenska teplotne normálny. Výnimkou boli len vysokohorské oblasti na strednom a východnom Slovensku, kde február skončil ako teplotne nadnormálny (teplý).

Zdroj: SHMÚ

„Odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu 1981 – 2010 bola prevažne v intervale od +0,5 do +1,5 °C. Na severe a východe Slovenska bola odchýlka teploty vzduchu od normálu väčšinou do +1,0 °C, naopak, relatívne teplejšie bolo na západnom Slovensku (vrátane Podunajskej nížiny), kde odchýlka dosahovala väčšinou hodnoty +1,0 až +1,5 °C,“ spresnili odborníci. Ako dodali, vo vysokých horských polohách Vysokých a Nízkych Tatier bolo vo februári relatívne teplejšie ako v nižšie položených oblastiach (Chopok +2,4 °C a Lomnický štít +2,9 °C v porovnaní s normálom 1981 – 2010).

Zdroj: SHMÚ

Priemerná teplota vzduchu vo februári dosiahla na západnom a juhozápadnom Slovensku hodnoty prevažne od 1,5 do 2,5 °C. Na severe stredného a východného Slovenska bolo ale výrazne chladnejšie - priemerná mesačná teplota vzduchu tu dosahovala väčšinou záporné hodnoty (-0,1 až -3,2 °C). Vo vysokohorských oblastiach Nízkych a Vysokých Tatier bol mesačný priemer teploty vzduchu vo februári nižší ako -6,0 °C (Chopok -6,2 °C a Lomnický štít -8,3 °C).

Zdroj: SHMÚ

„Najvyššiu hodnotu mesačnej priemernej teploty vzduchu sme zaznamenali na meteorologickej stanici Bratislava-letisko (2,5 °C), naopak, najnižší priemer teploty vzduchu vo februári bol zaznamenaný v Stratenej (-3,4 °C),“ vyčíslili klimatológovia.

Zdroj: SHMÚ

Po výraznom ochladení a vlne silných mrazov na začiatku druhej februárovej dekády došlo v poslednej dekáde mesiaca k prudkému otepleniu, kedy od 24. do 26. 2. vystúpila maximálna denná teplota vzduchu v nížinných oblastiach západného Slovenska aj nad 20,0 °C. „Napríklad v Hurbanove bol dokonca dňa 25. 2. vyrovnaný rekord najvyššej zimnej teploty vzduchu z roku 2019, 20,6 °C,“ podotkol SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Rekord na Lomničáku

K veľmi pozoruhodnému vývoju teploty vzduchu došlo aj na Lomnickom štíte. Po výraznej vlne mrazov, kedy na Lomnickom štíte zaznamenali -29,0 °C, nasledovalo silné oteplenie. Podľa SHMÚ bol 22. 2. zaregistrovaný rekord maximálnej dennej teploty vzduchu na tejto meteorologickej stanici pre celý február. „Teplota vzduchu tam dosiahla 6,2 °C, čím bola prekonaná predchádzajúca rekordná hodnota 5,1 °C zo 17. 2. 2020,“ pripomenul ústav.

Dážď aj sneženie

Minulý mesiac skončil ako zrážkovo normálny prevažne na západe a severozápade Slovenska, no na strednom a východnom Slovensku bolo zrážok relatívne viac. „Mesačný úhrn atmosférických zrážok za február dosiahol na západnom Slovensku väčšinou hodnoty od 20 do 40 mm, na ostatnom území to bolo prevažne 40 – 70 mm, v horských a vysokohorských oblastiach stredného Slovenska aj viac ako 100 mm (na Lomnickom štíte 221 mm). Okrem vysokohorských polôh sme najviac zrážok zaznamenali v Remetských Hámroch 133,7 mm, Zboji 115,9 mm, a v Podhorodi 113 mm. Najmenej zrážok sme pozorovali v Sološnici 12,5 mm, Kuchyni 13,0 mm, Malackách 13,7 mm, a v Plaveckom Petri 16,1 mm,“ priblížili klimatológovia.

Zdroj: SHMÚ

Súvislá snehová pokrývka sa na západe vyskytovala len v priebehu najchladnejšej druhej februárovej dekády, a to najmä od 10. do 18. 2., avšak jej výška dosiahla cca do 5 cm. Na strednom a východnom Slovensku (mimo horských polôh) bola situácia so snehovou pokrývkou podstatne lepšia (viac ako 10 cm, miestami aj viac ako 30 cm, napr. v Stropkove alebo Medzilaborciach).

Zdroj: SHMÚ

Na Chopku dosiahla maximum v dňoch 11. a 20. 2 (229 cm) a na Lomnickom štíte 20. 2. (270 cm). Od tohto obdobia celková výška snehovej pokrývky začala aj na vysokohorských meteorologických staniciach postupne klesať.