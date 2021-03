Primár považskobystrickej nemocnice je na pokraji síl: Opísal najhoršie chvíle! Covidových pacientov už nemajú kde liečiť

Primár interného oddelenia NsP Považská Bystrica Milan Kulkovský na sociálnej sieti opísal tvrdú realitu slovenských nemocníc. Hneď v úvode svojho príspevku pri príležitosti MDŽ spomenul, že po službe chcel svojej manželke spraviť krásny deň, no prišiel "vyčerpaný, znechutený a zúfalý". „Nemám silu smiať sa a tešiť. Pripájam sa k zástupom covid depresívnych,“ uviedol.

Milan Kulkovský, primár interného oddelenia NsP Považská Bystrica, počas očkovania proti novému koronavírusu Zdroj: FB/Milan Kulkovsky blog

Vekový priemer hospitalizovaných klesá

Tvrdí, že v priebehu uplynulých dní prijali okolo 60 covidových pacientov. „Všetci majú zápal pľúc, väčšina obojstranný. Denne prepúšťame nedoliečených, aby sme mohli prijať nezaliečených. Mnohí zomierajú. Vekový priemer klesá. Už ani zďaleka neplatí, že u nás ležia len ťažko polymorbídni 80-90 roční pacienti. Z nich už väčšina zomrela alebo bola očkovaná, rad prišiel na 60-70 ročných a mladších, 40-ročných je niekoľko,“ opísal krutú situáciu primár Kulkovský.

"Vzdychy, prosby, krik, chrčanie, ticho a potom koniec"

Počas jeho sobotňajšej (6. marca) služby vraj prichádzal jeden pacient za druhým - takmer všetci s covidom-19. „Výnimkou bol infarkt, intoxikácia alkoholom na domácej párty a pokus o samovraždu. Všetko ostatné viac-menej súviselo s hnusobou. Covid lôžka sme zaplnili. Rovnaké priezviská sa množia. Manželia, matka s dcérou. Už niekoľko manželských párov sa na covid oddelení rozdelilo. Navždy. Živý sa musel zmieriť s tým, že jeho partner dodýchal vo vedľajšej izbe. Verím, že posledné rodinné stretnutie na oslave stálo za to,“ skonštatoval so smútkom lekár. „Najradšej by som všetkým tým arogantným hlupákom vysielal online prenos z umierania na covid. Vzdychy, prosby, krik, chrčanie, ticho a potom koniec,“ dodal.

Kapacity nemocníc sú plné

Kulkovský navyše priznal, v považskobystrickej nemocnici sú už obsadené všetky ventilátory. A zamrazila ho odpoveď, keď zvolal na operačné stredisko do Bratislavy, aby vedel, do akej nemocnice má volať, ak budú pre pacienta potrebovať ventiláciu. „Nemáme, znela odpoveď. Na Slovensku nemáme voľný ventilátor pre covid pacienta, preto ich posielame do Nemecka a Poľska. Takýto žalostný stav bol v sobotu večer. Ak sa nejaký odvtedy uvoľnil, niekto ďalší zomrel,“ napísal primár.

Stratil aj mladú pacientku, o ktorej záchranu veľmi bojoval. „Bolí ma to a chlapsky zúfalo plačem. Verila mi a ja som jej nedokázal pomôcť. Neviem čo bude zajtra. Či chcem byť naďalej toho súčasťou. Tej bezmocnosti. Musím. Nechcem.“

„Mali by sme teraz všetci vláde pomôcť, nespoluprácou len zbytočne pílime konár, na ktorom sedíme. Bilancovať a trestať môžeme aj potom. Toto nie je hra. Smrť je nezvratná a chyby neodpúšťa,“ dodal Kulkovský.