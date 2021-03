Mladík napálil vo Veľkom Šariši do mostu: Nafúkal viac ako dve promile

„Osobným motorovým vozidlom narazil do murovanej a kovovej časti premostenia nad miestnym potokom. S vozidlom zišiel do potoka, kde ostal stáť. Na mieste dopravnej nehody nezotrval, odišiel domov spať. Policajnou hliadkou bol vypátraný a podrobený dychovej skúške, ktorej hodnota dosiahla viac ako dve promile. Poškodením premostenia a zábradlia spôsobil škodu mestskému úradu približne 2000 eur," uviedla Ligdayová s tým, že mužovi bol zadržaný vodičský preukaz a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.