Terorizmus je hrozba, ktorá nikdy nespí: Pri útoku treba myslieť najmä na svoj vlastný život

Uteč, skry sa, volaj, počúvaj, mysli. To sú základné odporúčania polície pre verejnosť, ktorých dodržiavaním sa môže zvýšiť šanca na prežitie teroristického útoku.

Prezident Policajného zboru Peter Kovařík upozorňuje, že aj keď je situácia vo svete zlá z epidemiologického pohľadu, čo má zásadný vplyv na cestovanie, terorizmus je hrozba, ktorá nikdy nespí. "Presvedčiť sme sa o tom mohli pred pár mesiacmi pri vôbec najbližšom útoku z pohľadu Slovenskej republiky, keď k nemu došlo v neďalekej Viedni. Z preventívneho hľadiska je vhodné pravidelne opakovať naše odporúčania a byť pripravený," povedal.

Slovensko nie je podľa Kovaříka pre teroristov krajinou takého záujmu ako iné štáty, istota sto percentnej bezpečnosti však nikdy neexistuje. "Navyše, Slováci cestujú po celom svete, kde je riziko útokov vyššie, takže tieto odporúčania sa určite zídu aj im," skonštatoval policajný prezident.

Polícia zdôrazňuje, že pri teroristickom útoku, by mal každý utiecť na bezpečné miesto. Ak sa to podarí, je nevyhnutné sa pred útočníkmi skryť a zároveň myslieť na vypnutie zvukov a vibrácii telefónu. "Čím skôr to bude možné, je nutné volať políciu so základným a stručným opisom situácie. Aj napriek obrovskému náporu stresu je dôležité sa riadiť pokynmi polície," uviedla polícia.

Zdroj: Getty Images

Zároveň upozorňuje, že túžba nakrútiť autentické zábery z prvého radu sa môže skončiť pre ich autora smrťou. "Teroristi chcú zabiť čo najviac náhodných okoloidúcich," varuje polícia s tým, že samotné nakrúcanie a zverejňovanie pohybu útočníkov na vlastné profily na sociálnych sieťach môže ohroziť zasahujúcich policajtov.

Z úzadia môže totiž útočníkovi dávať inštrukcie ďalšia osoba, ktorá sleduje sociálne siete a príspevky občanov. "Ak sa verejnosti podarilo zaznamenať priebeh teroristického útoku, je dôležité ho ihneď odovzdať polícii na ďalšie vyšetrovanie, prípadne analýzu ďalšieho postupu, ak útok naďalej trvá," spresnila polícia.