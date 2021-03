KORONAVÍRUS Respirátory aj zmeny pri nakupovaní: Pozrite sa, aké oddnes platia opatrenia

Povinnosť nosiť respirátor bez výdychového ventilu s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149 + A1 sa týka obchodov, tiež mestskej hromadnej dopravy, vlakov či diaľkových autobusov. Medzi takéto tvárové polomasky možno podľa ÚVZ SR zaradiť aj respirátory s označením KN95 alebo N95, ktoré boli posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii. Hodnovernosť respirátora si spotrebiteľ môže narýchlo overiť podľa označenia 'CE' za ktorým nasleduje štvorčíslie.

Pre tri výnimky z povinnosti nosiť respirátor stále platí povinnosť nosiť rúško. Týka sa detí do ukončenia prvého stupňa základných škôl, osôb vo väzbe alebo vo výkone trestu v zariadeniach Zboru väzenskej a justičnej stráže a zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do tretej kategórie vo faktore záťaž teplom pri práci - napríklad práca pri vysokých peciach.

V exteriéroch je naďalej možné mať prekryté horné dýchacie cesty nielen respirátorom, ale aj rúškom, šálom alebo šatkou. Od 15. marca sa povinnosť nosiť respirátor rozšíri na všetky interiéry okrem vlastnej domácnosti

Hodiny pre seniorov aj pre ZŤP

Vyhradený čas pre seniorov na nákup potravín alebo drogérie je od pondelka určený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) a ich sprievodcov. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktorá upravuje činnosť maloobchodných prevádzok a služieb a organizáciu hromadných podujatí.

Čas od 9.00 do 11.00 h, ktorý je v potravinách a drogériách vyhradený pre osoby nad 65 rokov, je po novom vyhradený aj pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich sprievodcov. Preukazovať sa budú preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazom fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

Vyhláška tiež spresňuje podmienky, za ktorých môžu liečebné kúpele alebo kúpeľné liečebne poskytovať služby. Po novom môže ísť iba o liečbu, ktorá je indikovaná zo zdravotných dôvodov podľa zákona o zdravotnej starostlivosti.

Pozitívni si už nenakúpia

Pozitívne testované osoby na ochorenie COVID-19 už nemôžu od pondelka opustiť izoláciu na nákup potravín a drogérie. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Ostatné možnosti opustenia karantény ostávajú pre pozitívne osoby zachované.

Ide napríklad o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti či testovanie na ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch však musí mať pozitívne testovaná osoba prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, povinné je aj dodržiavanie hygieny rúk.

Pri prezenčnom vyučovaní platia nové zmeny

Pri prezenčnom vyučovaní platia od pondelka nové zmeny, dotýkajú sa materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Prezenčná forma výučby bude naďalej možná pre končiace ročníky na stredných školách, pre stredné zdravotnícke školy a skupiny piatich žiakov plus jeden učiteľ v prípade, že žiaci nemajú prístup k dištančnému vzdelávaniu.

Nová úprava požaduje od riaditeľov/zriaďovateľov materských škôl, aby prednostne zabezpečili prezenčnú výučbu detí zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. "Rodičia (zákonní zástupcovia) budú preukazovať túto skutočnosť čestným vyhlásením," uviedol odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Rovnaké pravidlá platia aj pre prvý stupeň základných škôl.

Aj v tomto prípade majú riaditelia, respektíve zriaďovatelia škôl zabezpečiť prezenčnú výučbu prednostne pre žiakov zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Rodičia alebo zákonní zástupcovia to budú musieť preukázať čestným vyhlásením. Druhou zmenou je, že ministerstvo školstva umožní otvoriť prezenčné vzdelávanie na prvom stupni základných škôl aj pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu v prípade, že o tom rozhodne riaditeľ/zriaďovateľ školy. Obe zmeny sú upravené v rozhodnutí ministra školstva s účinnosťou od 8. marca.

Ministerstvo školstva vyzýva riaditeľov, aby v spolupráci so zriaďovateľom zvážili využitie svojej právomoci otvoriť prezenčnú výučbu aj pre ďalšie deti a žiakov. A to v prípade, že im to umožňujú personálne a priestorové podmienky, epidemiologická situácia v danej lokalite a v súlade s bezpečnostnými a ochrannými opatreniami. Rozhodnutie ministra školstva platí do 21. marca. Špeciálne materské a základné školy a materské školy alebo základné školy pri zdravotníckych zariadeniach pokračujú v doterajšom režime, teda žiaci sa v nich učia prezenčne.

30 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia koronavírusu

Na Slovensku je od pondelka 30 okresov, kde je najväčšie riziko šírenia ochorenia COVID-19. Medzi čierne okresy vo štvrtom stupni varovania patria Bánovce nad Bebravou, Detva, Dolný Kubín, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Humenné, Ilava, Košice I - IV, Košice-okolie, Martin, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Piešťany, Považská Bystrica, Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Šaľa, Trenčín, Trnava, Turčianske Teplice, Žarnovica, Žiar nad Hronom a Zvolen. Vláda SR na svojom rokovaní 3. marca schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.

V treťom, čiže bordovom stupni varovania, sa nachádza 46 ďalších okresov. Pôjde o okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Bardejov, Bratislava I - V, Brezno, Bytča, Čadca, Gelnica, Komárno, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Levice, Levoča, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Malacky, Michalovce, Myjava, Námestovo, Nitra, Nové Zámky, Pezinok, Poltár, Poprad, Prešov, Prievidza, Sabinov, Senec, Senica, Skalica, Snina, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Topoľčany, Trebišov, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou, Žilina, Zlaté Moravce.

V druhom stupni varovania - červenom – sú tri okresy. Ide o okresy Kežmarok, Medzilaborce a Tvrdošín. Platnosť negatívneho testu na ochorenie COVID-19 v zamestnaní je pri čiernych a bordových okresoch sedem, v červených 14 a v ružových 21 dní. V čiernych okresoch je zakázaný vstup aj výstup z okresu. Pri bordových, červených a ružových okresoch je pohyb medzi okresmi možný len s testom s platnosťou sedem dní.