VLÁDNA KRÍZA Matovič v rozhlase nakladal Sulíkovi: Vládu by rozbil, aj keby ju viedla Matka Tereza!

Matovič bol dnes hosťom v Sobotných dialógoch v RTVS. Na úvod odpovedal na pragmatickú otázku, či bude nahradený ako premiér. "Vôľa ľudu – vôľa Božia. Môže sa aj to stať, ale na druhej strane si myslím, že sa to nestane," povedal úvodom premiér.

Už aj premiér priznal vulgárnu vládu

Po tom, ako koncom týždňa minister Naď potvrdil naše informácie o vulgárnostiach na vláde zo strany Richarda Sulíka, dnes tieto slová opečiatkoval aj Matovič. "Posledné rokovanie vlády (v stredu, pozn. red.) skončilo veľmi tragicky, kedy mi Sulík vulgárne vynadal pred všetkými ministrami a zamestnancami Úradu vlády SR. Tri dni som nevystupoval až teraz. Čakal som, kým sa vyfarbí a ľudia si uvedomia, čo vybavil on a čo som vybavil ja," priznal Matovič.

Premiér však naďalej trvá na svojom v tom, že Sputnik je hlavnou príčinou koaličnej krízy, aj keď už viacerí predstavitelia SaS a Za ľudí tvrdili, že je to o štýle vládnutia ako takom. "Mne je ľúto, že príchod Sputnika po vzore rozpadu vlády Ivety Radičovej niekto využíva na ďalší rozpad vlády. Ľudia nie sú hlúpi, keď sa pozrú na tento celý týždeň a porovnajú si výsledky práce Sulíka a mňa," myslí si predseda vlády.

Aj prezidentka vítala vakcíny, keď sa verejne očkovala, obhajuje sa Matovič

Matovič neustále čelí aj otázke, prečo okázalo na košickom letisku vítal plné lietadlo ruských vakcín. Tento krok sa dokonca nestretol s pochopením ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka či jeho kolegu z hnutia OĽaNO Jaroslava Naďa. Matovič však obrátil pozornosť na Pfizer. "Iné vakcíny vítala pani prezidentka, keď sa nechala verejne očkovať, keď prišiel Pfizer. Ja som si „dovolil“ privítať milióny vakcín Sputnik V, ktoré zachránia životy, tak som podľa nich spáchal smrteľný hriech. Toto využiť ako zámienku na rozpad vlády – mne to príde ako deja vú, keď pred 10 rokmi sa rozpadla Radičovej vláda, teraz sa rozpadáva Matovičova vláda. Ten Sulík to má proste v sebe," vrátil sa k pôvodnej téme Matovič.

Ak by som Sulíka odvolal, do pár týždňov rozloží vládu

Matovič má pritom už dlhodobo svoj dôvod, prečo sa Sulíka nevzdal. "Ak by som Richarda Sulíka odvolal, on urobí všetko preto, aby do pár týždňov povalil celú vládu. Najradšej by som to urobil, ale v momentálnej situácii si musím hryznúť do jazyka. Chcem chrániť životy a zdravie – robím si svoje a vôbec ho nekomentujem. Tá spŕška nadávok na vláde, veď to bola strašná hanba, to sa nahráva, budú to počúvať ďalšie generácie," konštatuje premiér.

Vyjadril sa aj ku kritikovi vlády z vládneho OĽaNO, ktorým je bývalý tenista a poslanec Ján Krošlák. Ten odkázal premiérovi, aby sa pozrel do zrkadla a že štýl jeho vládnutia ťahá preferencie nadol. "Dovolím si to nekomentovať. Jano Krošlák bol na kandidátke SaS, potom sa rozhodol prestúpiť k nám, kde mal vyššie miesto. Radšej nebudem komentovať," myslí si premiér o jeho kritike.

Matovič hovorí, že v stredu to len vyvrcholilo

Premiér Matovič navyše nečakane pridal, že takéto vládnutie so Sulíkom a následný krik na rokovaní už trval dlho. "To, čo sa v strede stalo na vláde, to bolo vyvrcholením 11 mesiacov toho, čo tam robil. Tí ľudia nevidia, ako sa tam správa, ako sa správa voči vedcom a ostatným. Jeho problémy, možno aj nejaké psychické, neriešim," odkazuje Matovič.

Sulík pre ten pád urobí všetko, povalil by aj vládu Matky Terezy

Premiér naďalej viní ministra hospodárstva Sulíka, že mu ide o to, aby spadla vláda. "Richard Sulík urobí všetko pre to, aby padla táto vláda, presne tak, ako pred desiatimi rokmi potopil Radičovej vládu. Urobím všetko preto, aby som mu ten jeho plán a scenár prekazil akýmkoľvek spôsobom. Viem čo robí a snaží sa kontaktovať jednotlivých poslancov, aj tých našich o tom, aby sme išli do predčasných volieb. Obávam sa však, že tu nejde len o percentá, ale ide tu aj toto, aby skončilo obdobie zatvárania vplyvných ľudí. Mám pocit, že chce, aby sa toto skončilo," myslí si stále premiér, no následne dodal šokujúci dovetok. " Sulík by rozbil aj vládu, ktorú by viedla Matka Tereza . Stačilo by na to rok a o rok neskôr by ju zase rozbil. V prípade SaS sa obávam, že ju rozbije bez akýchkoľvek ohľadov, čo tu predvádza pán Sulík. Vláda mafie tu potom príde na bielom koni a budú tu vládnuť 20 rokov," uzavrel Matovič.

Sulík: Vypočuli sme si klamstvá z úst premiéra

Sulík po tejto relácii reaguje, že si vypočul klamstvá z úst premiéra a už ich viac nemôže nechať nepovšimnuté. "Potrebujeme rekonštrukciu vlády na základe toho, ako je zložená NR SR. O nič iné mi nejde, nemám dôvod prehovárať na predčasné voľby a ani som to nerobil. Píšem to, lebo som si to práve vypočul z úst premiéra a takéto klamstvá jednoducho nemôžem nechať nepovšimnuté," dodal Sulík s tým, že mu je ľúto, že toto musí verejnosť počúvať aj v sobotu.

Pokojný život na ranči v Austrálii

Premiér okrem iného v závere relácie ešte skonštatoval, že Sulík by si zrejme pomohl len tým, že by po rozpade vlády išiel žiť pokojný život na ranč do Austrálie, pretože už ho to zrejme nebaví. Na tieto slová reagovali na sociálnej sieti už aj Mladí SaSkári s vtipným obrázkom.