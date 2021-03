Dôvera: Celkové smerovanie zdravotníctva je sklamaním

BRATISLAVA - Celkové smerovanie zdravotníctva je sklamaním, ktoré sa dá zhrnúť do dvoch slov – ide o chaos a socializmus. Samostatnou kapitolou je boj s pandémiou nového koronavírusu. V hodnotení prvého roka ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) to povedal PR manažér zdravotnej poisťovne (ZP) Dôvera Branislav Cehlárik.

Niečo z toho, ako sa Krajčí chopí svojich kompetencií naznačoval podľa Cehlárika volebný program OĽANO aj programové vyhlásenie vlády (PVV). "Stačí si prečítať PVV a pozrieť prvé kroky vlády a ministerstva, z ktorých kričia tendencie k centrálnemu, direktívnemu riedeniu, nutkanie všetko kontrolovať a mať pod palcom, a nedôvera k súkromnému vlastníctvu," poznamenal.

Situácia podľa neho vyvrcholila centrálnym plánovaním, podľa ktorého to už od budúceho roka nebudú skutočné potreby pacientov, ale centrálna plánovacia komisia, ktorá určí, do akých oblastí zdravotníctva pôjde koľko peňazí. Nezmyselnosť tohto spôsobu riadenia a financovania zdravotníctva podľa súkromnej ZP dokonale ilustruje aktuálna situácia. Plánovači tento rok naplánovali presne nula eur na očkovanie proti ochoreniu COVID-19, čo schválila vláda v rozpočte verejných financií.

Za to, že v zdravotníctve vládne chaos môže podľa ZP Dôvera najmä manažment pandémie, ale aj nedostatočná a chaotická komunikácia. Podľa Cehlárika k tomu prispievajú aj politické rozhodnutia, ktoré často situáciu viac zhoršujú. Tvrdí, že netreba zabudnúť, že "od kormidla" Krajčího z časti odstavil predseda vlády Igor Matovič (OĽANO). ZP hovorí, že výsledky tohto spôsobu boja proti pandémii sú jasné a tristné.

Najväčšia súkromná ZP hovorí aj o netransparentnom výbere riaditeľov štátnych organizácií, ignorancii odborníkov a šetrení na zdravotníkoch. Minister zdravotníctva sa spolu s vládou zaviazali odpolitizovať financovanie zdravotníctva, zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov a tiež zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania, čo sa podľa Cehlárika stretlo s pozitívnou odozvou. "Zdravotníctvo potrebovalo stabilné finančné zabezpečenie už dávno pred pandémiou. Nehovoriac o tom, že s nástupom pandémie skoro všetky okolité štáty napumpovali peniaze do zdravotníckeho sektora, aby ho stabilizovali. To sme však nevedeli, že vláda si to vysvetľuje inak," skonštatoval.

Obáva sa, že po skončení núdzového stavu zdravotníci hromadne odídu do dôchodku alebo do zahraničia. Mnohé štáty podľa neho ukazujú, že s novým koronavírusom sa dá úspešne bojovať. Ide o jasné stanovenie priorít jasnou komunikáciou, rešpektom k vedeckému poznaniu a k iným názorom, a aj úctou k ľuďom, od ktorých najviac závisí, ako dobre sa s krízou vyrovnáme, uzavrel.