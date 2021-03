KORONAVÍRUS Union: Krajčí prejavil odvahu, keď prijal ministerskú stoličku v čase pandémie

BRATISLAVA - Marek Krajčí (OĽANO) prejavil veľkú odvahu, keď si sadol na ministerskú stoličku v časoch začínajúcej pandémie nového koronavírusu, kedy ešte väčšina netušila, aké extrémne náročné bude viesť rezort zdravotníctva. V hodnotení prvého roku jeho pôsobenia v tejto pozícii to uviedla riaditeľka sekcie zdravotného poistenia zdravotnej poisťovne Union Elena Májeková.

Mieni, že Krajčí doposiaľ pravdepodobne nemal veľa času riešiť inú agendu, ako nový koronavírus, nevenoval sa žiadnym zmenám smerom ku zlepšeniu systému, preto je pre súkromnú zdravotnú poisťovňu ťažké hodnotiť jeho riadenie zdravotníctva ako celok.

"Čo však zhodnotiť môžeme, je jeho prístup k jednotlivým zložkám slovenského rezortu zdravotníctva – hlavne ide o minimálnu, prípadne žiadnu komunikáciu s jednotlivými združeniami, poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a pacientskymi organizáciami, ako aj s nami – zástupcami sektora zdravotných poisťovní a vydávanie chaotických, nesystémových nariadení a legislatívnych úprav, ktoré nám komplikujú každodennú prácu pre našich poistencov," povedala Májeková.

ZP Union tiež negatívne hodnotí reakcie Krajčího na zlú epidemickú situáciu. Tvrdí, že boli pomalé. Kým ostatné krajiny sa v lete pripravovali na silnejšiu druhú vlnu koronavírusu, u nás sme situáciu podcenili, myslí si. "Vzhľadom na skúsenosti z minulého roka, kedy nebolo doriešené spravodlivé dofinancovanie rezortu, je pre nás otázkou, ako to bude v tomto roku s refundáciou COVID nákladov, ktoré opätovne neboli započítané v štátnom rozpočte časti zdravotníctvo," povedala Májeková.

Tak isto si myslí, že minister žije pod neustálym obrovským tlakom, čo sa odráža aj na jeho výkone. "Málokto by bol ochotný vymeniť si s ním miesto. Do ďalšieho roka na ministerstve by som mu preto želala viac otvorenej mysle, ochotu spolupracovať a počúvať stakeholderov vo svojom sektore a hlavne im dôverovať," uzavrela.