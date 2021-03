Matovič svoj medzinárodný škandál hasí na sociálnej sieti: Vysúkal zo seba toto ospravedlnenie!

"Postoj Slovenska k územnej celistvosti Ukrajiny bol vždy veľmi jasný. Dodržiavanie medzinárodného práva je nevyhnutné. Ospravedlňujem sa všetkým Ukrajincom za svoju nevhodnú reakciu, ktorá mohla podkopať ich spravodlivé úsilie," uviedol. Matovič v utorkovej relácii Rádia Expres na otázku, čo za nákup vakcíny Sputnik V Ruskej federácii sľúbil, so žartom odvetil: "Zakarpatskú Ukrajinu." K tomu následne dodal: "Nič som nesľuboval... len som sa snažil zabezpečiť vakcínu."

Slovakia’s position on Ukraine’s territorial integrity has always been very clear. Respect for international law is a must. Apologies to all Ukrainians for my inappropriate reaction which could undermine their just efforts. Словаччина - твій друг @ZelenskyyUa @dmytrokuleba 🇺🇦🇸🇰