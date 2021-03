Študentská rada žiada zodpovednú diskusiu pred predložením novely vysokoškolského zákona

BRATISLAVA – Na zvolanie okrúhleho stola a na konštruktívnu diskusiu so zástupcami vysokých škôl pred predložením novely zákona o vysokých školách vyzýva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ). Informovala o tom za ŠRVŠ Ema Petriková.

Najvyšší orgán reprezentácie študentov tvrdí, že rezort školstva pripravil návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý významným spôsobom mení fungovanie verejných vysokých škôl. "Navrhovaná úprava má viacero nedostatkov, ktoré ju robia nekonzistentnou, a mohla by byť zneužitá aj na neadekvátne zasahovanie štátu do autonómie vysokých škôl. Predložený návrh vypracovalo ministerstvo školstva bez konzultácie so zástupcami vysokých škôl, čo vzbudilo prirodzený odpor vo vysokoškolskom prostredí," tvrdí ŠRVŠ. Zároveň takýto postup považuje za nesprávny a žiada ministerstvo školstva o krok späť, aby spoločne pripravili taký návrh, ktorý bude smerovať k zvyšovaniu kvality vysokých škôl.

ŠRVŠ verí, že vďaka dialógu s akademickou obcou by bolo možné pripraviť kvalitnejší návrh. Ako tvrdí, v súčasnosti pracuje na viacerých alternatívnych riešeniach vo vzťahu ku kompetenciám jednotlivých orgánov a ich vzájomným vzťahom. "Súčasný systém má svoje slabiny a tie by sme sa mali pokúsiť opraviť, ale nie nedomysleným riešením," uviedol najvyšší orgán reprezentácie študentov.

Taktiež považuje za nevhodné, že je na celé vysokoškolské prostredie vytváraný tlak akceptovať novelu výmenou za prostriedky z fondu obnovy. "Vysoké školstvo je dlhodobo podfinancované, bojuje s odchodom mladých ľudí do zahraničia, a preto by malo byť snahou ministerstva školstva nielen využiť financie z fondu obnovy, ale tiež hľadať ďalšie dlhodobé prostriedky, ktoré môžu byť využité pre vysoké školy," uviedla ŠRVŠ. Zároveň vyzýva vysoké školy, aby aj napriek kategorickému nesúhlasu s novelou ponúkli ministerstvu školstva vlastné návrhy zmien, ktoré sa budú usilovať o zvýšenie kvality vzdelávania.