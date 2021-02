Novela vysokoškolského zákona okliešťuje autonómiu univerzít, myslí si poslanec Habánik

Poslanec za Smer-SD Jozef Habánik

Zdroj: TASR - Michal Svítok

BRATISLAVA - Predložený návrh novely zákona o vysokých školách bezprecedentne okliešťuje akademickú samosprávu a inštitucionálnu autonómiu univerzít. Uviedol to poslanec strany Smer-SD a rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik. Ministerstvo by sa podľa neho malo v ďalšom procese prípravy vrátiť k dialógu so zákonnou reprezentáciou vysokých škôl. TASR o tom informoval hovorca strany Smer-SD Ján Mažgút.