Most-Híd žiada poslancov, aby neprijali novelu zákona o štátnom občianstve

Návrh novely kritizuje aj mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS). Tvrdí, že ministerstvo vnútra ako predkladateľ novely neakceptovalo žiadne z pripomienok k novele vrátane hromadnej pripomienky občanov, ktorá žiadala návrat k právnemu stavu spred roka 2010. Legislatíva, ktorú v stredu prijala vláda, hovorí o problematike dvojitého občianstva.

Podľa súčasnej právnej úpravy z roku 2010 prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijmú občianstvo iného štátu. "Navrhnuté zmeny nie sú nič viac ako leukoplast na niektoré rany spôsobené zákonom z roku 2010, ale neriešia základ problému. Môžu pomáhať napríklad slovenským menšinám v zahraničí, ale vôbec nepomáhajú domácim národnostným menšinám. Obávame sa, že navrhnutá novelizácia je protiústavná," skonštatoval v stanovisku predseda Mosta-Híd László Sólymos.

Novela nerieši podľa podpredsedníčky PS Zory Jaurovej problém menšín, žijúcich na území Slovenska, ako ani problémy ďalších skupín obyvateľstva - krajanov, občanov pracujúcich v zahraničí či páry rovnakého pohlavia, ktoré nadobudli občianstvo iného štátu zväzkom v zahraničí.

O slovenský pas by podľa vládneho návrhu nemuseli prísť občania v prípadoch, ak ide o nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva manžela za trvania manželstva, narodením, osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa. Návrh počíta tiež s tým, že slovenské štátne občianstvo by mohli získať aj bývalí občania SR, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť, ako aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov.