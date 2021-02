Študentská rada oceňuje snahu pristúpiť k reforme vysokoškolského zákona: Vyzýva na diskusiu

BRATISLAVA – Valné zhromaždenie Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) oceňuje snahu ministerstva školstva pristúpiť k reforme vysokoškolského zákona. Avšak vníma negatívne, že do prípravy novely vysokoškolského zákona neboli pozvaní študenti a zástupcovia vysokoškolských reprezentácií. Zároveň vyzýva ministerstvo školstva na organizáciu širokej odbornej diskusie k pripravovaným zmenám. Informuje o tom ŠRVŠ na svojom webe.

Oceňuje navrhované zavedenie funkčných miest profesorov a docentov. Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán ŠRVŠ je znepokojené s navrhovanou úpravou postavenia a skladby správnej rady, ktorá podľa neho otvára možnosť politizácie akademickej pôdy. Navrhuje, aby členmi správnej rady mohli byť len politicky neaktívne osoby, ktorých výber, ako aj odvolanie by mali byť upravené tak, aby nemohlo prichádzať k svojvoľnej výmene členov a prichádzalo k výberu len členov, ktorých odbornosť prispeje k skvalitneniu vysokej školy.

Navrhovanú vedecko-pedagogickú radu fakulty považuje za nedomyslenú úpravu, ktorá nedáva dostatočný priestor študentom, ako aj zamestnancom podieľať sa na spravovaní fakulty. Valné zhromaždenie podporuje návrh predsedníctva ŠRVŠ na zriadenie študentského samosprávneho orgánu na úrovni fakúlt, ktorý by zastupoval záujmy študentov a bol by vhodne zapojený do spravovania fakulty. Okrem toho považuje za dôležité, aby pri obsadzovaní vedúcich pozícii (rektora, dekana) bol dôraz na výberovom konaní a verejnej súťaži, ktoré spoločne organizujú relevantné orgány akademickej samosprávy (správna rada, rektor, akademický senát alebo akademický orgán fakulty).

Rada vysokých škôl ani Slovenská rektorská konferencia nesúhlasia s návrhom novely zákona o vysokých školách. Zároveň žiadajú rezort školstva, aby ho nezaradil do legislatívneho procesu. Rezort školstva verí, že reprezentácie vysokých škôl pristúpia k diskusii zodpovedne, vecne a odborne tak, aby bol naplnený spoločný cieľ zvyšovania kvality vysokých škôl a vysokoškolského prostredia.