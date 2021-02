Bez predĺženia núdzového stavu neprijmeme účinné opatrenia: Opozícia kritizuje Matoviča! Mal tu byť

návrh na predĺženie núdzového stavu predložila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková

strana SaS predĺženie podporí, väčšina poslancov z klubu Za ľudí je návrh tiež pripravená podporiť, klub OĽANO je jednotný a bude hlasovať za

opozícia s predĺžením nesúhlasí

Témou dňa je opäť núdzový stav: Koalícia môže mať problém! Hlasovanie bude dramatické

VIDEO Ministerka Kolíková k núdzovému stavu

10:30 Na programe 24. schôdze majú poslanci ešte návrh uznesenia z dielne opozičného Smeru. Hovorí o tom, aby parlament vyjadril vážne znepokojenie nad meškaním prác národného plánu podpory obnovy a odolnosti. Plénum má tiež voliť členov Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu. Rokovanie pléna sa má počas štvrtka prerušiť od 12.00 do 16.00 h, aby sa mohli poslanci zúčastniť na pohrebe zosnulého kolegu Ľubomíra Petráka.

10:28 Dnes je do rozpravy je písomne prihlásených ešte osem rečníkov, na rade ich je ešte šesť. Poslanec Rastislav Schlosár (ĽSNS) vo svojom vystúpení vláde vyčíta, že v odôvodnení návrhu nenašiel, aké následky mal a bude mať núdzový stav na životy občanov. Obsahuje podľa neho množstvo formalít a všeobecných fráz. Poukázal na nedostatočné trasovanie a chýbajúce dáta v boji proti pandémii. Preto sa pýta, na základe čoho vláda predkladá návrh na predĺženie núdzového stavu.

Zdroj: Kancelária NR SR

10:20 Blanár kritizoval neúčasť ministrov a premiéra Igora Matoviča v pléne. "Ak by to bolo také vážne a veľmi dôležité pre vás, hovorím o vládnej koalícii a vláde, tak by sme tu mali nastúpených ministrov. Ministrov, ktorí sú priamo zodpovední za veci, ktoré musia práve v ťažkej dobe pandémie vysvetľovať," poznamenal. Dodal, že Matovič by mal tiež vysvetliť, prečo na jeseň vláda nepodporila sprísnenie opatrení navrhované ministrom zdravotníctva.

10:18 Odôvodnenie je podľa Blanára nedostatočné

Chýba v ňom odpočet už prijatých opatrení, vyhodnotenie ich účinnosti ako aj možnosti opatrení, ktoré by mohli pomôcť v budúcnosti, skonštatoval včera podpredseda parlamentu za Smer Juraj Blanár. Dodal, že vláda poslancov mala presviedčať o dôležitosti návrhu aj svojou prítomnosťou a argumentmi v pléne.

"Nemôžem súhlasiť s tým, že tento materiál je dostatočný. Kde tam máte napísané a vyhodnotené nejaké opatrenia, ktoré sa osvedčili, prečo sa osvedčili a aké opatrenia sa budú navrhovať," podotkol Blanár. Za dostatočné nepovažuje ani doplnenie, ktoré v stredu odsúhlasila vláda. Myslí si, že by sa mali vecne baviť, či doteraz prijaté opatrenia a kroky vlády v rámci núdzového stavu boli účinné.

Zdroj: Kancelária NR SR

10:15 Poslanec Ondrej Dostál včera uviedol, že víta, že odôvodnenie zo strany vlády je lepšie ako v predchádzajúcom prípade. Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková doplnila, že iba v núdzovom stave vieme dosiahnuť riadenie nemocničného personálu či reprofilizáciu lôžok nemocníc.

10:00 Schôdza dnes pokračuje o 10-tej, prihlásených je osem rečníkov. Od 12-ej do 16-ej je schôdza prerušená, poslanci idú na pohreb Ľubomíra Petráka.

Ak by núdzový stav nepredĺžili, vláda stratí možnosť prijímať dôležité opatrenia

Návrh zákona o predĺžení núdzového stavu predložila Kolíková okolo pol piatej poobede. Poslancov požiadala o podporu návrhu. "Uvedomujem si, že vláda prichádza už druhýkrát na pôdu parlamentu, aby požiadala poslancov, poslankyne parlamentu o predĺženie núdzového stavu," povedala na úvod. Vláda si podľa nej uvedomuje, že núdzový stav predpokladá možnosť vlády významným spôsobom zasiahnuť do základných práv a slobôd ľudí. "Súčasne vláda si uvedomuje, že leží na nej bremeno pozitívneho záväzku štátu prijímať také opatrenia, ktoré sú účinné pre ochranu zdravia a života ľudí," povedala.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Problémom je aj šírenie tzv. britskej mutácie. Bez predĺženia núdzového stavu by vláda nemala v rukách nástroj ako účinne prijímať dôležité opatrenia. "Znamená to práve možnosť prijímať opatrenia, ktoré súvisia s tzv. lockdownom, to znamená umožniť opatrenia, ktoré súvisia so zákazom vychádzania, obmedzovanie slobody pohybu, pobytu, so zákazom zhromažďovania," skonštatovala ministerka.

Debatá o účinnosti opatrení je legitímna

Vláda teda v materiáli doplnila ďalšie veci v nadväznosti na argumenty pre poslancov parlamentu. Predĺženie je dôležité aj so spustením mechanizmu tzv. hospodárskej mobilizácie, ale aj možnosť prijámať opatrenia ostatnými minsiterstvami. "Môžeme spolu diskutovať o tom, či tieto opatrenia, ktoré prijíma vláda, sú dostatočne účinné. Takáto debata je absolútne legitímna a je na mieste, aby sme ju spolu zvádzali. Či už je to v rámci koalície, ale aj spolu s opozíciou," povedala Kolíková.

Zdroj: Kancelária NR SR

Súčasne však treba podľa ministerky povedať, že ak by dnes parlament nepredĺžil núdzový stav, ľudí by fakticky nechali napospas im samotným. "Nemocnice by sme nechali svojvoľne rozhodovať o tom, v akých kapacitách sú čoho schopné a nebola by tu možnosť nijakým spôsobom centrálne riadiť boj s touto pandémiou," povedala Kolíková a požiadala poslancov o podporu predĺženia núdzového stavu.

Koalícia predĺženie podporí, opozícia je proti

Väčšina poslancov parlamentu z klubu Za ľudí je pripravená podporiť predĺženie núdzového stavu. Klub OĽANO je v otázke podpory jednotný a bude hlasovať za. Poslanci SaS jeho predĺženie podporia. Šéfka poslaneckého klubu Anna Zemanová pripomenula, že otváranie prevádzok či kostolov nie je naviazané na núdzový stav. Podporu núdzovému stavu by mali vyjadriť aj poslanci Sme rodina.

VIDEO SaS núdzový stav podporí

Opozičný Smer odmieta opakované predlžovanie núdzového stavu, považuje to za hazardovanie so zdravím ľudí. Za núdzovým stavom tiež vidí snahu predĺžiť pokračovanie plošného testovania. Poslanci Smeru tiež kritizujú, že vláda núdzovým stavom zabraňuje ľuďom voči nej protestovať. Na rokovanie pléna prichádzajú s vlastným návrhom, ktorým chcú dosiahnuť, aby parlament neodobril predĺženie núdzového stavu. Proti sú aj poslanci Hlasu.