KORONAVÍRUS Jedno z kľúčových opatrení podľa poslankyne SaS: Zákaz nočného vychádzania od 20. hodiny!

BRATISLAVA - Zákaz nočného vychádzania je jedno z kľúčových opatrení na zníženie mobility. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedla poslankyňa Národnej rady SR Anna Zemanová (SaS) s tým, že by mohol platiť od 20.00 h až do rannej hodiny.

Zemanová súhlasí s návrhom vedcov, aby sa obmedzila mobilita. Poukázala na to, že ľudia sú unavení, a verí, že nasledujúce týždne ešte budú dodržiavať nastavené opatrenia. Podotkla, že vláda je zodpovedná za prijaté opatrenia.

"Ak chceme obmedziť mobilitu, určite by sme mali definitívne zrušiť to nezmyselné plošné testovanie, ktoré len zbytočne púšťa do obehu falošne negatívnych ľudí," vyhlásil nezaradený poslanec NR SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš. Za dôležitú považuje aj lepšiu kontrolu hraníc. "Na jednej strane sme plošne testovali, ale na druhej strane boli hranice priepustné ako nejaký ementál," povedal.

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Podľa Tomáša mala byť e-karanténa dokončená už dávno. Pýta sa, čo robila vláda od jari až doteraz, aby bola pripravená správne. Zemanová pripustila, že e-karanténa môže byť spustená o niekoľko týždňov. Za problém označila ochranu osobných údajov. "Keď sa tento technický aj legislatívny problém vyrieši, e-karanténa bude spustená," dodala s tým, že aj keď bude spustená neskôr, tak bude v boji proti pandémii pomáhať.

Obaja poslanci tvrdia, že občania nad 65 rokov sú dôležití a je potrebné ich zaočkovať. "Starší ľudia majú právo a mali by sme im venovať prioritu v očkovaní," povedal Tomáš. Zároveň chápe, že najskôr museli byť zaočkovaní zamestnanci v prvej línii.

"Ale dať ľudí nad 65 rokov až do ôsmej fázy a vytvárať ešte väčší tlak na nemocnice, tak to je pre mňa nepochopiteľné," povedal poslanec s tým, že ak by sa dala priorita práve na týchto ľudí, znížil by sa tlak na nemocnice. Očkovacia stratégia je podľa Zemanovej nastavená nejakým spôsobom. "Ľudia nad 65 rokov sú už zväčša v dôchodkovom veku," povedala. Zároveň pochválila krajinu, že je dobre pripravená na očkovanie. Podotkla, že v zaočkovanosti sme na tom lepšie ako napríklad Česko či Rakúsko.

Pandémiu treba vyhrať pred nemocnicami

Zemanová a Tomáš sa zhodli, že vyhrať boj s pandémiou treba ešte pred nemocnicami. Prízvukujú, aby sa ambulantní lekári viac venovali ľuďom pozitívne testovaným na ochorenie COVID-19.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Starostlivosť všeobecných lekárov o pozitívne testovaných musí byť podľa Zemanovej lepšia. Je to aj odporúčanie konzília odborníkov. "Opakovane hovoríme, že treba pritlačiť na všeobecných lekárov, aby boli dostupnejší," povedala Zemanová. Dodala, že ak by sa pacienti nedovolali svojmu lekárovi, mohli by dostať informácie od samosprávnych krajov, ktoré sú za nich zodpovedné. Riešenie vidí aj v tom, aby samosprávne kraje prišli s nápadmi, ako mobilizovať lekárov.

Tomáš poukazuje na to, aby štát viac pomohol ambulantným doktorom. Hovorí, že sa viac času venovalo plošnému testovaniu a očkovaniu a chýbalo sústredenie na samotnú liečbu pozitívnych pacientov. Na mieste je aj skoršie povolenie liečiv, ktoré môžu pomôcť k zlepšeniu zdravotného stavu, ako príklad uviedol liek s účinnou látkou ivermektín. "Sú tam diskutabilné názory na ten liek, ale potom sa spýtajte tých ľudí, ktorým niekto zomiera alebo sa niekto nakazí, že ak by mali tú možnosť, tak ten liek mu určite dajú, lebo je to lepšie, ako sa na neho len tak pozerať," tvrdí Tomáš.

V súvislosti s tým, že sa šéf strany SaS a minister hospodárstva Richard Sulík ponúkol na post ministra zdravotníctva, Zemanová hovorí, že Sulík to myslel úprimne. Premiér Igor Matovič (OĽANO) mal podľa nej možnosť dosadiť na kreslo ministra zdravotníctva skúseného manažéra.

Tomáš je toho názoru, že minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) mal byť už dávno vymenený. "Koľko ľudí má ešte zomrieť? Ako manažér rezort zdravotníctva nezvláda," konštatuje. Odvolanie Krajčího žiadali nielen SaS, ale aj koaličná strana Za ľudí. Tomáš si myslí, že ak by to naozaj chceli, mohli sa strany spojiť, zatlačiť a vymeniť ho. Ponuku Sulíka označil za neúprimnú.

Opätovné schvaľovanie núdzového stavu v parlamente považuje opozičný poslanec za frašku. Myslí si, že vláda vyhlásenie tohto stavu potrebuje len na to, aby zamedzila zhromažďovaniu ľudí a protestom. Navrhol, aby sa prijal nový pandemický zákon, ktorý zadefinuje núdzový stav pre domovy dôchodcov a nemocnice, a pre zvyšok vecí by platila iba mimoriadna situácia.

Zemanová vysvetlila, že núdzový stav je v SR vyhlásený preto, aby mohol štát nariadiť pracovnú povinnosť zdravotníkom a pracovníkom v sociálnych službách. "To, že máme zatvorené obchody, vôbec nesúvisí s vyhlásením núdzového stavu," poznamenala. Poslankyňa verí, že núdzový stav nebude potrebné schvaľovať znova v marci a pandemická situácia bude lepšia.