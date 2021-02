KORONAVÍRUS Pročko sa pustil do Čaputovej: Pani prezidentka musí byť ľúbivá a pekne rozprávať!

BRATISLAVA/HALIČ - Pustil si ústa na špacírku. Aj tak sa dá charakterizovať posledný živý vstup bývalého zabávača a aktuálne poslanca OĽaNO Jozefa Pročka. Ten sa svojim podporovateľom na sociálnej sieti takto prihovára pravidelne, no na poslednom streame to schytala aj pani prezidentka Zuzana Čaputová.

Reč na ňu prišla v momente, keď Pročko zo svojho domu v Haliči odpovedal cez internet na istú otázku v kontexte pandémie a toho, že Slovensko je v rebríčku úmrtnosti na samom vrchu. Prezidentka Zuzana Čaputová medzitým už mala aj tlačový brífing s odborníkmi, ktorí kritizovali aj to, že Slovensko je chudobné na dáta.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Pani Čaputová musí byť ľúbivá, ak chce byť ďalej prezidentka, tvrdí Pročko

V tejto téme sa Pročko venoval aj odborníkom z krízového štábu. "V tej komisii sú infektológovia, genetici, imunológovia. Sú tam ľudia, ktorí sú odborníci," začal poslanec, no vzápätí prešiel na brífing Čaputovej zo začiatku týždňa. "Viete, pani prezidentka má svojich odborníkov ale pani prezidentka tiež nemá žiadnu zodpovednosť, pani prezidentka musí byť ľúbivá, musí pekne rozprávať, pretože podľa mňa určite bude ešte chcieť byť ešte prezidentka ďalšie volebné obdobie, tak pani prezidentka musí zachovávať dekórum a má svojich odborníkov," nečakane premostil Pročko, no to nebolo ešte všetko.

Prezidentka je zástavičkou progresívcov, myslí si poslanec

Bývalému zabávačovi však na Čaputovej prekáža aj čosi iné, čo s pandémiou priamo nesúvisí. "A navyše, čo sa mne nepáči, je stále taká tá zástavička Progresívneho Slovenska. To sa mne nepáči na pani prezidentke vôbec," dodal bývalý a známy zabávač.