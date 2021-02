Čaputová reagovala na Pellegriniho výzvu: Otázky o vyvodení zodpovednosti sú legitímne

BRATISLAVA - Otázky týkajúce sa vyvodenia politickej zodpovednosti v súvislosti s aktuálnou situáciou sú podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej legitímne, no odpoveď na ne musí dať nateraz vláda, respektíve vládna koalícia.

Uviedol to hovorca hlavy štátu Martin Strižinec na otázky v súvislosti s úvahami o vyvodzovaní zodpovednosti či rekonštrukcii vlády vzhľadom na situáciu s pandémiou nového koronavírusu. Demisiu vlády a menovanie úradníckej vlády až do predčasných volieb nedávno žiadal expremiér Peter Pellegrini (Hlas-SD). Prezidentka na otázku, či by si vedela predstaviť menovanie úradníckej vlády, zatiaľ neodpovedala.

OĽANO nevidí dôvod komentovať "nápady hŕstky nezaradených poslancov, ktoré v reálnom politickom živote nemajú ani teoretickú šancu na úspech". Reagovalo tak na Pellegriniho výzvu. Na otázky TASR o vyvodení politickej zodpovednosti či rekonštrukcii vlády odpovedal Peter Dojčan z mediálneho tímu OĽANO tým, že hnutie stojí za premiérom Igorom Matovičom a ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (obaja OĽANO). Zdôraznil, že kabinet dostal mandát od ľudí na hĺbkovú opravu a modernizáciu Slovenska.

Matovič podľa slov hnutia koná na základe najlepšieho vedomia a svedomia s cieľom ochrany života a zdravia ľudí. OĽANO tvrdí, že v boji s pandémiou spolupracuje premiér aj s odborníkmi z rôznych oblastí a hľadá čo najlepšie riešenia, hoci sa niekedy politicky ťažko presadzujú. Čestne a profesionálne podľa hnutia zastáva funkciu aj Krajčí. "S maximálnym nasadením presadzuje čo najúčinnejšie opatrenia, ktoré však často narážajú na odpor populistov," podotklo hnutie a poukázalo aj na potrebu riešenia zlého stavu zdravotníctva, ktoré "roky rozkrádali a devastovali vlády Smeru-SD".

"Súčasná vláda dostala mandát v demokratických voľbách a nevidíme dôvod, prečo by sme mali podať demisiu v tomto ťažkom období," zdôraznil hovorca SaS Ondrej Šprlák. Strana označila volanie po úradníckej vláde za absurdnú snahu Pellegriniho upútať pozornosť. Poznamenala, že po vražde novinára Jána Kuciaka bola na Slovensku silná spoločenská požiadavka na predčasné voľby, no vláda Smeru-SD vtedy demisiu nepodala. "Pellegrini bez protestov vymenil Roberta Fica ako jeho verný poslíček. Je tiež na smiech, keď tu hovorí o vyvodení politickej zodpovednosti niekto, kto nedokázal odvolať ani len Moniku J. z funkcie štátnej tajomníčky," dodal.