KORONAVÍRUS Ministerstvo dokončuje materiál o liečbe následkov postcovidových pacientov

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR finalizuje dokument, ktorý by riešil otázku liečby pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 s následkami. Povedala to hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že materiál by mohol byť predložený v najbližšej dobe.

Priblížila, že podľa vyjadrení lekárov a vedcov môže zanechať nový koronavírus v mnohých prípadoch dlhodobé negatívne dosahy na zdraví pacientov, ktorí sa úspešne z ochorenia COVID-19 vyliečili.

"Odborníci z ministerstva zdravotníctva so zástupcami kúpeľov prerokúvali primárne diagnózy, ktoré by mali byť preplácané zo strany zdravotných poisťovní v kúpeľnej postcovidovej liečbe," uviedla. Dodala, že po rokovaní so zástupcami kúpeľov a odborníkmi MZ SR rozšíril zoznam indikácií, ktorých by sa takáto liečba týkala.