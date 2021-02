Ostane Jankovská vo väzbe? VIDEO Exsudkyňa označuje Kočnera za kamaráta! V cele drhla krv a zvratky

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská žiadala už niekoľkokrát o prepustenie z väzby. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici 22. januára rozhodol, že jej žiadosť zamieta a väzbu probačným dohľadom nenahradil.

Sudca je presvedčený, že "je možné konštatovať, že obvinená Monika Jankovská bola svojím konaním v závažnej miere účastná na potláčaní základných princípov právneho štátu, a úmyselnom degradovaní morálneho kreditu justície, a to práve prostredníctvom poskytovania „odmeny“ za rozhodovanie, ktoré bolo celkom iste v rozpore s ustálenou rozhodovacou praxou a rovnako tak aj v rozpore s platnými právnymi normami ako aj zasahovania do rozhodovacej činnosti zákonného sudcu," píše sa v uznesení.

Rovnako sa podľa neho nezmenila existencia obavy z toho, že vy obvinená Jankovská mohla na slobode ovplyvňovať svedkov, spoluobvinených alebo iným spôsobom mariť vyšetrovanie.

Monika Jankovská Zdroj: TASR

Z neznámeho kamarát

Monika Jankovská je obvinená z viacerých trestných činov a vo viacerých trestných veciach. Z veľkej časti k jej obvineniu pomohla aj aplikácia Threema, ktorá sa našla v mobile Mariana Kočnera po jeho zadržaní. Ten je aktuálne právoplatne odsúdený na 19 rokov väzenia v kauze zmenky.

Bývalá sudkyňa si s Kočnerom vymenila tisícky správ a práve v kauze zmenky mu mala, podľa obvinenia, aj pomáhať. Už legendárne video z tlačovej konferencie Moniky Jankovskej, na ktorej odstúpila z funkcie štátnej tajomníčky, ukazuje, že o odsúdenom Kočnerovi klamala. „O tom, že by si Marian Kočner vymenil tisíc správ s osobou uloženou ako Monika Jankovská, ja nič neviem,“ zopakovala na tlačovej konferencii Jankovská niekoľkokrát. Exsudkyňa vtedy tvrdila, že ide o "mediálny lynč a verejnú popravu jej osoby".

Až po nejakom čase vo väzbe začala spolupracovať s políciou, na čo vo svojej žiadosti o prepustenie z väzby poukazuje. "Obvinená v žiadosti o prepustenie na slobodu podanej prostredníctvom obhajcu uviedla, že v súčasnej dobe sa priznala k trestnej činnosti, ktorá jej je kladená za vinu, opísala priebeh udalostí, ako sa stali, a ako pri skutkoch, ktoré sa jej kladú za vinu, konala. V trestnej veci boli vypočutí všetci obvinení, mnohí svedkovia a boli zabezpečené aj ďalšie dôkazy, ale najmä s poukazom na jej priznanie k trestnej činnosti a spoluprácu s OČTK žiada o posúdenie zákonných dôvodov väzby," žiadala Jankovská.

Avšak Monika Jankovská, ktorú Kočner prezýval opička, tvrdí, že veci sa nestali presne tak, ako sú popísané v obvineniach. Podľa prokurátorky si Jankovská prispôsobuje výpovede tak, aby boli v jej prospech. "Popiera, že by od obvineného Kočnera zobrala úplatok za to, že sa angažovala vo veci zmeniek alebo zobrala úplatok, nebol jej ani ponúknutý a Kočnerovi pomáhala len ako kamarátovi," tvrdí prokurátorka.

Krv a zvratky

Monika Jankovská vo svojej výpovedi opísala aj podmienky väzby. "Po vzatí do väzby som bola v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica umiestnená na celu č. 121 o rozmeroch 8 m2, v ktorej bola dostupná iba studená voda. Teplá voda bola k dispozícii na cele iba v utorok a nedeľu na 20 minút. Prvá sprcha mi bola umožnená v spoločných sprchách po asi 2-3 dňoch po umiestnení. Keď som videla, v akom stave sa tieto sprchy nachádzajú som to odmietla a radšej som v ďalšom čase využívala aj tú studenú vodu, ktorá bola k dispozícii na cele. Na tejto cele okrem toho bola sústavne zima a na moju žiadosť mi bolo povolené aj počas dňa nosiť väzenský prešivák a na celu mi bola umiestnená dodatočná deka. Nemohla som sa vyspať, pretože každú polhodinu v noci som bola budená zapnutím neónového osvetlenia. V súčasnej dobe som budená asi 3x za noc," povedala obvinená Jankovská.

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská Zdroj: TASR

Ďalej opísala aj to, že po vzatí do väzby požiadala o povolenie telefonovať s obhajcom a s rodinou. Súhlas jej udelili o necelý mesiac s tým, že dvakrát mesačne mohla telefonovať po dvadsať minút. "Vyšetrovateľ sa však k termínom telefonátov nedostavoval a tak som prvý telefonát s rodinou mala až 53 dní po vzatí do väzby. Následne asi v 1 prípade sa opäť vyšetrovateľ nedostavil a tak mi tento povolený telefonát prepadol," sťažovala sa bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti.

Jankovská vypovedala aj o tom, ako požiadala o stretnutie so psychologičkou, ktorá ju potom odporučila na psychiatrické vyšetrenie, pretože mala stavy úzkosti. "Po troch týždňoch od vzatia do väzby som bola premiestnená do cely č. 112, ktorá bola celá špinavá, bola v nej zaschnutá krv, exkrementy a zvratky. Asi týždeň mi trvalo, kým som ju dala do poriadku a každý deň som čakala do večera, pretože tu aspoň od 18.00-19.00 hod tiekla teplá voda. Rozmery tejto cely sú cca 10 m2," opísala Jankovská druhú celu.

Akcia Búrka

Príslušníci NAKA zadržali 11. marca minulého roka 13 sudcov v rámci akcie Búrka, keď ich obvinili z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Ďalšie obvinenia pribudli Monike Jankovskej po minuloročnej októbrovej akcii Víchrica. Od septembra 2020 je obvinená aj v kauze prebratia trenčianskeho baru Fatima. Koncom januára sa v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici pokúsila po požití veľkého množstva liekov spáchať samovraždu.

Monika Jankovská Zdroj: Ján Zemiar

Komisia rezortu spravodlivosti v tejto súvislosti vykonala nedávno kontrolu v ústave. Incidentom sa na základe pokynu generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku zaoberá aj Krajská prokuratúra v Banskej Bystrici. Výsledky prešetrenia prípadu by mali byť známe tento týždeň.

V utorok bude Špecializovaný trestný súd v Pezinku rozhodovať o Jankovskej predĺžení väzby na návrh prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry. Monika Jankovská by mala byť väzobne stíhaná do 11. marca.