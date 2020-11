Legendárne VIDEO z Jankovskej tlačovky: Za obvineniami videla sprisahanie! Dnes sa k skutkom priznáva

Po zadržaní Mariana Kočnera a zverejnení jeho komunikácie zo šifrovanej aplikácie Threema, vyšlo na povrch svetla toľko špinavostí, čo si ľudia nepredstavovali ani vo sne. Medzi nimi bola aj informácia, že si vymenil tisíce správ s vtedajšou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou, ktorá mu mala pomáhať aj v niektorých kauzách. Legendárnou hláškou z ich komunikácie je aj to, že "sa nedá vyžiť z 2000 eur mesačne s dvoma dospelými synmi".

Moniku Jankovskú nazýval Kočner opičkou Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Mediá nevedeli Jankovskú dlho zastihnúť - najskôr bola na dovolenke so svojou sestrou, ktorá je momentálne tiež obvinená, neskôr bola PN. Až začiatkom septrembra zvolala tlačovú konferenciu, na ktorej oznámila to, že sa vzdáva funkcie štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti. Chcela sa vrátiť do sudcovského talára a médiám zakázala verejňovať jej tvár.

Sprisahanie a mediálny lynč

Okrem toho, že sa Jankovská vzdala funkcie, za vśetkým videla sprisahanie a mediálny lynč. „Chceli ste moju verejnú popravu, tak ju tu máte“ povedala vtedy. Podľa jej slov tak spravila kvôli svojej rodine. Okomentovala aj vtedajší zásah NAKA, pri ktorom zobrali niekoľkým sudcom mobilné telefóny. Jankovská to vtedy považovala za neadekvátne a bezprecedentné. Označila ho za politicky motivovaný zásah a za svinstvo.

Na tlačovej konferencii poprela to, že by komunikovala s Marianom Kočnerom alebo, že by sa s ním poznala. Podľa nej kolovali tri rôzne verzii Threemy. Šifrovanú komunikáciu však ako dôkaz pripustil aj senát Špecializovaného trestného súdu, ktorý neprávoplatne odsúdil Mariana Kočnera a Pavla Ruska v kauze falšovania zmeniek. Práve s touto kauzou mu mala Jankovská podľa Threemy pomáhať.

Chcela zhodiť aj Čaputovú

Jankovská na sa tlačovej konferencii obula aj do prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá v tom čase povedala, že je neobhájiteľné, aby Jankovská naďalej zastávala funkciu štátnej tajomníčky, či sudkyne. "Pani prezidentka, ktorá natočila predvolebný spot s Kočnerovým bratom?" pýtala sa vtedy Jankovská.

„O tom, že by si Kočner vymenil tisíc správ s osobou uloženou ako Monika Jankovská, ja nič neviem,“ zopakovala na tlačovej konferencii Jankovská niekoľkokrát.

Jankovská sa priznáva

Monika Jankovská krátko na to skončila v putách pri akcii Búrka. Vtedy zadrźali niekoľko sudcov, aj advokáta. Obvinili ju z korupcie a iných trestných činov. Bývalá štátna tajomníčka vinu odmietala, dokonca niekoľko týždňov držala aj hladovku. Jej zdravotný stav sa pritom tak zhoršil, že skončila na infúziach.

Jankovská svoju vinu stále popierala, zvrat nastal až tento týždeň. Z väzby ju priviezli na nitriansku pobočku NAKA. Tam je jej výsluch naplánovaný na dva dni. Podľa našich informácií, ktoré neskôr potvrdil aj jej právny zástupca, Monika Jankovská chce vypovedať ku kauzám Búrka aj Víchrica výmenou za nižší trest a prepustenie z väzby. Chce spolupracovať s políciou aj pri ďalších trestných veciach.