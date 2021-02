Böhm spáchal samovraždu! Svedčil aj proti policajnému exprezidentovi: REAKCIA právneho zástupcu rodiny Lučanských

V sobotu ráno Slovensko šokovala správa o tragickej smrti Františka Böhma. Ten sa včera večer zastrelil vo svojom dome v obci Plavecký Štvrtok. Ešte predtým, než si mal streliť do hlavy, postrelil svoju manželku do oblasti hrudníka. Žena sa mu údajne snažila zabrániť v samovražde. Svedkom celého nešťastia mal byť podľa našich informácií ich syn.

Hovorkyňa Univerzitnej nemocnice v Bratislave Eva Kliská Topkám potvrdila, že zranená žena je v stabilizovanom stave a pri vedomí. Prípad si vzhľadom na jeho závažnosť na mieste prevzala bratislavská krajská kriminálka. Policajti na mieste vykonávajú všetky potrebné procesné úkony. „Okolnosti tohto prípadu sú v týchto chvíľach predmetom intenzívneho vyšetrovania. Hneď ako to procesná situácia umožní, budeme verejnosť o prípade informovať,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Reakcia Radačovského

Böhm, bývalý príslušník Slovenskej informačnej služby, bol dôležitým svedkom aj v kauze Judáš, v ktorej bol obvinený aj zosnulý policajný exprezident Milan Lučanský. Miroslav Radačovský, právny zástupca rodiny po zosnulom Lučanskom, na sociálnej sieti napísal, že sa nebude vyjadrovať k priebehu trestného konania. „Na Topkách bola zverejnená správa "Mimoriadne: Kľúčový svedok proti Lučanskému je mŕtvy". Ďalej sa v tejto správe konštatuje, že tento svedok stál aj za dôvodmi kolúznej väzby Lučanského. Ako splnomocnený zástupca rodiny generála Lučanského, vzhľadom na prostoduché útoky na rodinu a mňa, ako zástupcu, zo strany niektorých médií a politikov, som sa rozhodol, že sa nebudem vyjadrovať k priebehu trestného konania,“ oznámil Radačovský.

„Vzhľadom však na veľa telefonátov a správ, ktoré mi v súvislosti s touto mimoriadnou správou prichádzajú, môžem odpovedať a konštatovať len jedno: Áno, je tak, p. Böhm bol kľúčovým svedkom proti generálovi Lučanskému, bol tzv. kajúcnikom, stál za dôvodmi kolúznej väzby Lučanského. Toto s určitosťou viem z obsahu spisu. Prečo však došlo k samovražde, resp. k smrti tohto kajúcnika, sa relevantne vyjadriť nemôžem, pretože nepoznám konkrétne okolnosti jeho smrti,“ dodal splnomocnený zástupca rodiny Lučanských.

Zdroj: FB/JUDr. Miroslav Radačovský, nezávislý a nezaradený poslanec EP

Böhm mal svoju ženu postreliť neúmyselne, uviedol policajný prezident

Ako v reakcii na smrť exsiskára Böhma uviedol prezident Policajného zboru SR Peter Kovařík, muž mal svoju manželku postreliť neúmyselne. Naznačujú to doterajšie informácie. „Bol by som veľmi nerád, ak by sa v súvislosti s touto udalosťou šírili rôzne konšpirácie a špekulácie. V žiadnom prípade sa nejedná o vraždu, ale podľa doterajších informácií F. B. spôsobil svojej manželke neúmyselné strelné zranenie a následne sa sám zastrelil. Ženu so zraneniami previezli do jednej z bratislavských nemocníc. F.B. zraneniu na mieste podľahol. Vyšetrovanie je vedené na krajskom riaditeľstve v Bratislave, viac podrobností zatiaľ nie je možné zverejniť,“ oznámil Kovařík.

Zdroj: Topky/Maarty

Böhmova smrť podľa Pellegriniho vzbudzuje veľa otázok, Kollár vyjadril ľútosť

Líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy uviedol, že smrť kľúčového svedka Františka Böhma vzbudzuje veľa otázok a vyvoláva dojem, že niečo v krajine nie je v poriadku. Poukázal na to, že sa o samovraždu nepokúšajú len obvinení vo väzbe, čo bol prípad zosnulého policajného exprezidenta Milana Lučanského, či pokus o ukončenie života bývalej sudkyne Moniky J., ale aj ľudia, ktorí s políciou spolupracujú a sú v pozícii svedka. „Niečo nie je v poriadku, vyrušuje ma to,“ skonštatoval Pellegrini.

Zdroj: Ivan Mego

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v tejto súvislosti vyjadril nad situáciou ľútosť. „Takéto veci by sa nemali končiť smrťou, je mi to ľudsky ľúto, škoda zmareného života,“ povedal Kollár. Zároveň pripomenul, v reakcii na pokusy o samovraždu obvinených vo väzbe, že na úpravách podmienok, najmä kolúznej väzby, už ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pracuje.

Zdroj: Topky/Maarty

Kollár navrhuje, aby sa Slovensko inšpirovalo Českou republikou, kde kolúzna väzba, teda keď je obava z ovplyvňovania svedkov zo strany obvineného, trvala maximálne tri mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace. „Aspoň by to prokurátora nútilo rýchlejšie konať,“ vysvetlil Kollár. Podľa Pellegriniho takýto návrh by mohol nájsť podporu v rámci celého politického spektra.