Na Nicholsonovej odchod reaguje celá plejáda politikov a politológov: S liberálmi zrejme neskončila nadobro

Prvou reagujúcou bola jej materská strana SaS. "Mrzí nás, že sa naša zakladajúca členka takto rozhodla. Poznáme ju dlho, vieme, že toto jej rozhodnutie nepadlo ľahko, no rozhodla sa slobodne a my to budeme rešpektovať," stručne uzavreli liberáli celú kauzu.

Remišová hovorí o vnútornom probléme v SaS

Na odchod Nicholsonovej zareagovala pre Topky aj druhá hlavná postava tejto kauzy - vicepremiérka a ministerka pre investície a regionálny rozvoj Veronika Remišová (Za ľudí). "Eurofondy boli od začiatku len zástupný problém, pani poslankyňa pôsobí v európskom parlamente v Bruseli, v koalícii žiadne problémy nespôsobovala a teraz zrazu v jeden deň rozpráva na tlačovej konferencii nepravdy a na druhý deň odchádza zo strany. Považujem to preto za vnútorný problém strany SaS a nie koalície. Keď niekto rozpráva nepravdy po tlačových konferenciách tak strane to vždy uškodí," myslí si Remišová.

Zdroj: Topky/Maarty

Gröhling sa jej poďakoval za roky pôsobenia v strane

"Luciu Ďuriš Nicholsonovú som si vždy za jej prácu či už na Slovensku alebo teraz v europarlamente veľmi vážil. Preto ma jej odchod zo SaS veľmi mrzí a dúfam, že sa možno raz vráti. Nemá zmysel komentovať koaličné nedorozumenia, pretože tie tu vždy boli aj budú a ako človek, ktorý myslí optimisticky a preferuje konštruktívnu prácu pred hádkami, vždy verím, že nezhody sa utrasú. Lucia, tvoje rozhodnutie musím len rešpektovať. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoju prácu a držím ti palce doma aj v zahraničí," napísal na sociálnej sieti minister školstva a bývalý spolustraník Barnislav Gröhling.

Zdroj: Topky/Maarty

Potom začali na tento krok reagovať poslanci. Prvým bol Ján Herák z OĽaNO. "Samotný odchod pripisujem k jej neoprávnenému a neopodstatnenému k vyjadreniu o prepadnutí finančných zdrojov z EU. Evidentne sa rozvírila búrka v strane SaS, kde jej aj predseda Richard Sulík dal jasne najavo, že Lucia Ďuriš Nicholsonová politicky, ako aj morálne zlyhala. Či jej odchod zo strany môžeme považovať ku danej kauze,sa dozvieme postupom času, alebo sú za tým aj iné stranické interné problémy?" myslí si poslanec OĽaNO.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Pani Nicholsonovej držím palce v ďalšom pôsobení v Európskom parlamente. Slovensko potrebuje takých poslancov Európskeho parlamentu, ktorí nezabudnú na Slovensko. Lucia Nicholsonová ako predsedníčka európskeho sociálneho výboru medzi také patrí. To je dobré pre reprezentáciu našej krajiny," povedal pre Topky podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí)

Zdroj: Topky/Jám Zemiar

"SaS ma tak ako každá strana svoje osobne záležitosti. Aj zo Smeru odišli, aj z ĽSNS odišli. Každý má právo voľby," povedal k odchodu Nicholsonovej poslanec OĽaNO Jozef Pročko.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

"Europoslankyňa Nicholsonová minimálne dosiahla to, že otočila reflektory na čerpanie eurofondov. Je pravda, že sme nedokázali minúť peniaze, ktoré nám EK ponúkla na pomoc ľuďom počas korona krízy. O tie peniaze prišli ľudia, ktorí ich zúfalo potrebujú práve teraz. Peniaze zatiaľ nezmizli nadobro, sú v iných fondoch na iné projekty. Zostáva len dúfať, že ich dokážeme minúť a minúť zmysluplne a nie na hlúposti ako sme pri eurofondoch zvyknutí. Svieti tam teraz na ne reflektor, ktorý zasvietila pani europoslankyňa," reagoval na Nicholsonovej odchod bývalý šéf neparlamentného KDH Alojz Hlina.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

Politológ si myslí, že už bola jednou nohou preč

"Pani Nicholsonová bola dlho jednou nohou zo strany preč. Dlhodobo kritizovala pána Sulíka. Jej odchod do europarlamentu bol vlastne oslabením jej politického vplyvu. V tomto prípade môže ísť o vhodnú zámienku. Mandát europoslankyne jej umožňuje komfort zostať v politike do roku 2024, čo je rok riadnych parlamentných volieb. Má čas si rozmyslieť s kým sa politicky spojí. Najbližšie je jej teraz Progresívne Slovensko, ale časom môže vzniknúť aj nová politická sila," povedal pre Topky politológ Michal Cirner. Ten sa vyjadril aj k otázke, či to strane SaS politicky uškodí.

"Nie významne. SaS sa štiepila viackrát a odchádzali z nej známe tváre, ale SaS vždy prežila, kým odídenci politicky neprežili. Potenciál SaS stojí na pánovi Sulíkovi," uzavrel Cirner.

Druhý politológ si myslí, že Nicholsonová rýchlejšie hovorila, ako premýšľala

Na názor sme sa opýtali aj druhého politológa Radoslava Štefančíka. "Po jej vystúpení sa mnoho voličov nielen SaS, ale aj iných koaličných strán mohlo cítiť dezorientovane. Pretože Nicholsonová na tlačovke vystúpila spôsobom, že aj Fico s Pellegrinim na ňu len závistlivo pozerali. Po takomto mega prešľape jej neostalo nič iné len zo strany vystúpiť a niekde v rohu prečkať, pokiaľ búrka prehrmí. Podľa mňa to zámienka nebola, Nicholsonová len rýchlejšie hovorila, ako rozmýšľala," vyhlásil Štefančík.

Radoslav Štefančík Zdroj: archív R.Š.

"V tejto chvíli to SaS len pomôže. Ľudia nevolili SaS, aby sa vo vláde správala ako opozičný subjekt. Pomôcť to môže aj celej vládnej koalícii. Myslím, že Nicholsonová si už uvedomuje, že stupila vedľa a jediným spôsobom, ako celú situáciu zachrániť, je nachvíľu sa vypariť," tvrdí.

Čo sa týka budúcnosti, Štefančík si nemyslí, že Nicholsonová to SaS nadobro vzdala. "Podľa mňa si skôr teraz dá krátku pauzu a keďže v roku 2024 bude chcieť by znovu zvolená do europarlamentu, zaklope v Liberálnom dome na dvere a ponúkne sa ako jednotka kandidátky SaS. A keďže sa to Sulíkovi bude zdať ako dobrý nápad, keďže jeho strana je personálne poddimenzovaná, zoberie ju všetkými desiatimi. História sa tak bude opakovať znovu a vlk bude sýty, aj koza celá," uzavrel.

Celá lavína, ktorá skončila Nicholsonovej odchodom sa začala po tlačovej konferencii nižšie: