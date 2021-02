Lipšic zloží sľub špeciálneho prokurátora: Stane sa tak už v pondelok do rúk Kollára

Daniel Lipšic

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Zvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by mal zložiť sľub do rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) v pondelok 15. februára v priestoroch Bratislavského hradu. Uviedla to predsedníčka poslaneckého klubu Za ľudí Jana Žitňanská, ako aj šéfka klubu SaS Anna Zemanová.