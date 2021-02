Šéf parlamentu nešetril kritikou: TOTO sú podľa neho dôvody zlej pandemickej situácie na Slovensku

BRATISLAVA - Pod zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu na Slovensku sa podpisujú chýbajúce kontroly na štátnych hraniciach, zlyhanie dohľadávania blízkych kontaktov nakazených a spory v koalícii. Skonštatoval to v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Štátna karanténa a kontroly na hraniciach mali byť podľa Kollára zavedené už dávno. "Práve to nám pomohlo zvládnuť prvú vlnu pandémie," pripomenul Kollár. V súčasnosti sa podľa neho treba zamerať najmä na dôsledné dodržiavanie COVID automatu a vláda by sa mala sústrediť na očkovanie populácie proti novému koronavírusu. "COVID automat vytvorili odborníci, treba ho dodržiavať a nie ho spochybňovať a vstupovať doň, ako to urobili strany SaS a Za ľudí. Toto aktuálne nezvládame," poukázal Kollár.

Priznal, že koalícia nezvláda komunikáciu opatrení voči verejnosti. Zlyhávajúce trasovanie by mohla podľa neho pomôcť vyriešiť e-karanténa a dodržiavanie COVID automatu. "Koalícia a opozícia by sa mala prestať hádať, viac spolupracovať. Toto hašterenie mi prekáža a povedal som to aj konkrétnym ľuďom," zdôraznil Kollár. Ide napríklad o konflikt medzi premiérom Igorom Matovičom (OĽANO) a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom (SaS), či medzi europoslankyňou Luciou Ďuriš Nicholsonovou (SaS) a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou (Za ľudí). Rekonštrukciu vlády a výmenu premiéra si Kollár však predstaviť nevie.

Podľa nezaradeného poslanca Národnej rady SR a lídra mimoparlamentnej strany Hlas-SD Petra Pellegriniho koalícia boj proti pandémii nezvláda. "Centrálne riadenie krajiny zlyháva, najfunkčnejšie sú aktuálne mestá a obce a samosprávy," uviedol Pellegrini. Podľa neho sa tiež treba viac rozprávať o prevencii pre občanov, ako dodávky vitamínov či respirátorov pre najzraniteľnejších.