Veľký deň pre Daniela Lipšica: VIDEO Na hrade zložil slávnostný sľub do rúk Borisa Kollára

Lipšic a Žilinka odpovedali na novinárske otázky po zložení sľubu.

Najdôležitejšou úlohou nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Daniela Lipšica bude prinavrátenie dôvery laickej i odbornej verejnosti v justíciu a spravodlivosť. Skonštatoval to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) po tom, ako Lipšic zložil sľub a začalo mu plynúť sedemročné funkčné obdobie. Kollár verí, že Lipšic má na to všetky predpoklady.

Novozvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic zložil v pondelok svoj sľub do rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Začalo mu plynúť sedemročné funkčné volebné obdobie na poste šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). V zmysle aktuálne platného zákona nemôže byť tá istá osoba opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.

Sľub zložil už dnes dopoludnia

Dnes bude novozvolený špeciálny prokurátor Daniel Lipšic skladať svoj sľub do rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina). Slávnostný akt sa začne o 11.00 h v priestoroch Bratislavského hradu. V zmysle programu by mal šéf parlamentu po otvorení odovzdať dekrét zvolenému špeciálnemu prokurátorovi. Ten by mal následne zložiť sľub a podpísať ho. Naplánovaný je aj príhovor predsedu NR SR. Informoval o tom odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie NR SR.

V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou bude Lipšic skladať sľub bez prítomnosti médií. Slávnostný akt však bude možné sledovať naživo, priamy prenos bude podľa slov Kancelárie NR SR vysielaný prostredníctvom televízie TA3. Po skončení sa udalosti je naplánované vyhlásenie nového špeciálneho prokurátora pre médiá.

Poslanci parlamentu zvolili Lipšica do funkcie v piatok (5. 2.) 79 hlasmi zo 117 prítomných. Národná rada SR volila špeciálneho prokurátora po tom, ako sa obvinený Dušan K. vzdal tejto funkcie. Stať sa šéfom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) umožnila Lipšicovi zmena zákona, vďaka ktorej mohol na túto funkciu kandidovať aj neprokurátor. Funkčné obdobie šéfa ÚŠP je sedem rokov a začína plynúť dňom zloženia sľubu. Tá istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.

Lipšic deklaroval prerušenie kontaktov s politikmi

Daniel Lipšic počas vypočúvania hovoril, že keby sa stal špeciálnym prokurátorom, tak by považoval za nevyhnutné prerušiť kontakt s ľuďmi, ktorí sú aktívni v politickom živote. Neskôr, po jeho zvolení prišla na rad aj téma premiéra Igora Matoviča, s ktorým sa nie len že pozná osobne, ale dokonca bol v minulosti na kandidátke strany NOVA, ktorá je stále súčasťou OĽaNO. Lipšic v relácii Na telo plus pre TV Markíza uviedol, že s priemerom sa síce neplánuje osobne stretávať, čím nadviazal na jeho predchádzajúce vyhlásenia o prerušeniach kontaktov s politikmi, ale ak mu zavolá na mobil, telefón mu nepoloží. Novozvolený špeciálny prokurátor tiež priblížil, že svoju právnickú agendu teraz presunul na ostatných kolegov aj kvôli tomu, že mal v prípade advokácie na konte príliš veľa prípadov a prechod na nové zamestnanie bude náročný.

Kollára jeho minulosť nevyrušuje, s Lipšicom si tyká

Kollár (Sme rodina) je so zvolením advokáta Daniela Lipšica za špeciálneho prokurátora spokojný. Jeho politická minulosť ho nevyrušuje. Kollár to uviedol v diskusnej relácii TA3 V politike.

Hnutie podľa neho svojho kandidáta na špeciálneho prokurátora nemalo. Všetkých štyroch kandidátov navrhnutých však považovalo za kvalitných. "Zo všetkých kandidátov na špeciálneho prokurátora by mi bolo jedno, kto by sa ním stal, všetci boli kvalitní," uviedol Kollár. Politická minulosť Lipšica mu neprekáža. "Tykáme si, lebo sme boli kolegovia v parlamente, ale nie sme priatelia. Nie je to človek, ktorému by som volal, keby som chcel nejakú nadštandardnú službu, v tomto je veľmi striktný," zdôraznil Kollár.

Podpredseda parlamentu Blanár na ceremóniu nepríde

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár (Smer-SD) sa nezúčastní na pondelkovom skladaní sľubu novozvoleným špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Podľa vlastných slov sa nestotožňuje so zvolením Lipšica za šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Myslí si, že jeho rozhodnutia v úrade budú vyvolávať nedôveru a pochybnosti medzi občanmi vzhľadom na jeho nie len politickú minulosť v KDH, NOVA a OĽANO.

"Rešpektujem, že súčasná koalícia získala v ostatných voľbách ústavnú väčšinu, ale nestotožňujem sa s touto voľbou, a preto sa nezúčastním. Vnímam to ako svoj politický postoj k celému priebehu novely zákona o prokuratúre, ktorý bol 'ušitý' na mieru dopredu určenému kandidátovi bez toho, aby mali všetci kandidáti rovnosť podmienok. V tomto prípade to tak nebolo, pretože koľkí advokáti na Slovensku majú k dispozícii bezpečnostnú previerku na prísne tajné, čo bolo podmienkou na kandidatúru špeciálneho prokurátora?" skonštatoval Blanár vo svojom stanovisku.