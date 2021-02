KORONAVÍRUS Jednou z úloh učiteľov bude dať žiakom priestor na ventiláciu zážitkov, tvrdí psychológ

BRATISLAVA - Bez ohľadu na vek je v každom prípade jednou z úloh učiteľov a odborných zamestnancov školy dať žiakom po návrate do tried priestor na ventiláciu predchádzajúcich zážitkov, ako aj sociálnej izolácie s možnosťou porozprávať sa navzájom medzi sebou i s učiteľom napríklad formou rannej komunity či ranného kruhu. V súvislosti s návratom žiakov do škôl to uviedol psychológ z Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie Erik Papp.

Psychológ tvrdí, že je potrebné nájsť si čas vypočuť každé dieťa, ako aj usmerniť komunikáciu detí medzi sebou vyhradením času v triede a vo vyučovaní a predísť tak napríklad vyrušovaniu detí počas vyučovania. Podotkol, že v jednotlivých vekových obdobiach mohli deti rôznou intenzitou prežívať dôsledky ochorenia COVID-19 a sociálnu izoláciu - od úzkosti, hnevu, frustrácie až po bezradnosť, strach o život svoj a svojich blízkych, ale aj pocity viny. "Niektorým to bolo jedno, niekto sa úzkostlivo sledoval a sleduje," povedal Papp.

Podľa Pappa sa deti tešia do školy. "Toto je možné využiť ako povzbudenie ich motivácie do vzdelávania tak, aby sa využila ich vnútorná motivácia vzdelávať sa," podotkol. Ako dodal, mnohé sa môžu cítiť zo začiatku zo všetkého unavené, smutné, psychicky vyčerpané. "Ľahko sa rozrušia, rozčúlia. Môžu mať problémy so spánkom či s prijímaním potravy. Väčšina prejavov je dočasných a časom pominie. Preto je potrebná istá zhovievavosť pri posudzovaní disciplíny a žiakom treba pomôcť ovládať svoje pocity a emócie," povedal psychológ. Ako ďalej vysvetlil, musia ich postupne opäť dostať pod kontrolu, a to tým, že im minimálne vysvetlia, že uvedené (možno aj pre nich samotných nepríjemné správanie sa a prežívanie) je po vypätých psychických situáciách bežným javom a existuje riešenie na návrat do normálu.

Papp povedal, že nikto nedokáže predvídať, ako sa proces vyrovnávania sa s predchádzajúcimi týždňami bude diať u jednotlivých detí. "Základným princípom úspechu je zosieťovanie všetkých v jeho okolí a vzájomné informovanie sa o všetkom, čo sa s dieťaťom dialo a v najbližšom období bude diať," uzavrel psychológ. Od pondelka 8. februára sa majú otvoriť materské školy, špeciálne školy a prvý stupeň základných škôl. Do škôl sa od tohto dátumu budú môcť vrátiť aj žiaci končiacich ročníkov stredných škôl.